Durante el fin de semana se registró un accidente vial en la Ruta Nacional 23, en la zona conocida como la subida de Fernández, a la altura de Pichileufú, en la Línea Sur Rionegrina. Un colectivo de larga distancia de la empresa Las Grutas despistó y terminó fuera de la calzada en una posición que generaba riesgo de vuelco, lo que motivó un rápido operativo de emergencia.

Tras ser reportado el hecho, se movilizó una unidad de rescate con tres bomberos del cuartel de Pilcaniyeu, mientras otro grupo permaneció de refuerzo en la base. Al llegar al lugar, el personal constató que el micro había quedado inclinado al costado de la ruta, con los ocupantes en su interior.

Los bomberos voluntarios trabajaron en la seguridad del lugar y en la prevención de riesgos, mientras se asistió a los pasajeros. Se priorizó la atención del chofer, quien fue trasladado en ambulancia al hospital de Pilcaniyeu para una mejor evaluación médica.

En paralelo, una unidad de Vialidad Nacional realizó las maniobras necesarias para volver a colocar el colectivo sobre la calzada, evitando mayores complicaciones en el tránsito de la zona. El operativo de la subcomisaría 75 se extendió durante varias horas y permitió restablecer la circulación con normalidad.

El accidente no dejó víctimas de gravedad, aunque generó preocupación entre los pasajeros y la comunidad local, dado el riesgo de vuelco que presentaba la posición del vehículo. Las autoridades recordaron la importancia de extremar precauciones en los tramos de la Ruta 23, especialmente en sectores de curvas y pendientes donde se incrementa la peligrosidad.