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Regionales

El EPEN advirtió sobre nuevas estafas por WhatsApp y pidió no compartir datos personales

El organismo provincial detectó nuevos intentos de fraude en San Martín de los Andes y Villa El Chocón. Los delincuentes utilizan cuentas falsas con imágenes similares a las oficiales para engañar a los usuarios del servicio eléctrico.

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Por Facundo Julio

Redactor secciones Espectáculos y Sociedad. Productor del programa La Segunda Mañana por AM550 y Otro Dato por 24/7 Canal de Noticias.
Jueves, 09 de julio de 2026 a las 09:31
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El EPEN alertó sobre nuevos intentos de estafa mediante WhatsApp detectados en San Martín de los Andes y Villa El Chocón.

El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) emitió una alerta a la comunidad tras detectar nuevos intentos de estafa mediante WhatsApp en las localidades de San Martín de los Andes y Villa El Chocón. Las maniobras buscan engañar a usuarios del servicio eléctrico utilizando cuentas falsas que imitan la identidad visual del organismo.

Según informaron, los estafadores emplean fotografías, logotipos y nombres similares a los oficiales para generar confianza y contactar a las personas con diferentes excusas, entre ellas supuestas novedades vinculadas a los subsidios de energía eléctrica.

Los delincuentes utilizan cuentas falsas con imágenes similares a las oficiales para engañar a usuarios del servicio eléctrico.

Desde el organismo explicaron que este tipo de fraudes no se limita a WhatsApp. También pueden producirse a través de Facebook, Instagram, otras redes sociales o llamados telefónicos realizados por personas que se hacen pasar por empleados del EPEN. En algunos casos, el objetivo es obtener información personal, apropiarse de cuentas de WhatsApp o incluso acceder a los domicilios bajo falsos pretextos.

Ante esta situación, el EPEN recordó que nunca solicita datos personales, claves, códigos de verificación o información bancaria mediante WhatsApp o llamadas telefónicas. Tampoco envía enlaces para acceder a beneficios, promociones o subsidios, ni se comunica por esa vía para advertir sobre cortes de energía.

Desde el organismo recordaron que nunca solicitan claves, códigos de verificación ni datos bancarios por WhatsApp o teléfono

Además, aclaró que no realiza visitas a viviendas para inspeccionar instalaciones internas, salvo cuando existe un reclamo formal previamente registrado. Asimismo, todo el personal y los vehículos oficiales se encuentran debidamente identificados.

Las autoridades recomendaron a la población no responder este tipo de mensajes, evitar abrir enlaces sospechosos y no compartir información personal o códigos de verificación. En caso de dudas, aconsejan comunicarse directamente con la oficina del Servicio Eléctrico del EPEN más cercana para verificar la autenticidad de cualquier comunicación recibida.

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