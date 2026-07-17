Operativo Nieve: “Queremos que nuestros turistas nos visiten de forma segura”, dijo el intendente de Villa Pehuenia

Villa Pehuenia-Moquehue participó esta semana del lanzamiento del Operativo Nieve 2026, una estrategia integral que busca garantizar la seguridad de residentes y turistas durante la temporada invernal. El acto, realizado en el Cerro Bayo, en Villa la Angostura, contó con la participación del gobernador Rolando Figueroa y funcionarios provinciales como así también intendentes, entre ellos Arturo de Gregorio, jefe comunal de Villa Pehuenia.

“Queremos que nuestros turistas visiten nuestra localidad de forma segura, por eso acompañamos esta presentación planificada por la provincia de Neuquén; además a este operativo, en nuestro caso, sumamos la repavimentación de rutas de acceso a nuestro destino que se viene ejecutando y sobre todo la pavimentación de rutas provinciales fundamentales para mejorar la conectividad de un destino como Villa Pehuenia-Moquehue”, dijo el intendente.

El acto fue encabezado por el gobernador Rolando Figueroa, junto al jefe de Gabinete, Juan Luis Ousset; el ministro de Seguridad, Matías Nicolini; la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves; la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi; el jefe de la Policía, Carlos Tomás Díaz Pérez; la secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna; y el Intendente de Villa la Angostura, Javier Murer.

El Operativo Nieve 2026 reúne a fuerzas de seguridad, organismos provinciales, nacionales y municipios en un dispositivo coordinado que estará vigente durante toda la temporada. El objetivo es garantizar una circulación más segura en los corredores turísticos y mejorar la capacidad de respuesta ante contingencias invernales, con despliegue de móviles de emergencia, equipamiento especializado y personal de asistencia.





