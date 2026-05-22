Con un gimnasio lleno, fuerte operativo de seguridad y más de 100 personas anotadas para hablar, se llevó a cabo ayer en Bariloche la audiencia pública por el futuro del Cerro Catedral, una discusión que mezcló turismo, negocios, urbanización y el crecimiento de uno de los lugares más emblemáticos de la Patagonia.

La audiencia se realizó en el Gimnasio Municipal N°3 y reúne a funcionarios provinciales, concejales, empresarios, especialistas y vecinos que querían opinar sobre el nuevo Plan Director de Desarrollo Urbano Ambiental del centro de esquí. Aunque la instancia no define nada de manera inmediata, el debate genera tensión porque el proyecto impactará directamente en el futuro de la montaña.

Uno de los primeros en hablar fue Martín Domínguez, titular del EAMCEC, que defendió el proyecto y aseguró que no existe ninguna intención de “vender el Catedral”. Según explicó, el objetivo es ordenar el crecimiento y darle infraestructura a una base del cerro que, según reconoció, “quedó muy atrasada” frente a las inversiones realizadas en la montaña.

Además, desde el Municipio remarcaron que el plan apunta a sumar mejores servicios, más capacidad eléctrica, tratamiento de residuos, cloacas y hoteles de mayor nivel para atraer turismo internacional durante todo el año. También prometieron priorizar mano de obra local y generar trabajo permanente para los barilochenses.

Uno de los puntos más calientes de la audiencia giró alrededor del temor a que el nuevo esquema urbanístico termine abriendo la puerta a negocios inmobiliarios privados en tierras públicas del Cerro Catedral. Aunque desde el Ejecutivo municipal insistieron en que el expediente solo fija parámetros generales y no habilita construcciones concretas, buena parte de las críticas apuntaron justamente a las consecuencias futuras que podría generar el proyecto.

Vecinos, organizaciones ambientalistas y sectores opositores advirtieron sobre el riesgo de avanzar hacia una “privatización encubierta” de uno de los sectores más emblemáticos de Bariloche. La tensión creció durante toda la jornada. En distintos momentos se registraron cruces verbales entre quienes respaldan el proyecto y quienes rechazan cualquier cambio urbanístico en la montaña. Los planteos apuntaron al impacto ambiental, la presión sobre los servicios, la infraestructura y el temor a profundizar la especulación inmobiliaria en una de las zonas más codiciadas de la Patagonia.

Por su parte, desde Catedral Alta Patagonia defendieron las inversiones realizadas desde 2018 y recordaron que ya se desembolsaron unos 50 millones de dólares en nuevos medios de elevación, cañones de nieve y mejoras técnicas. “Montaña y base van de la mano”, aseguró Helga Salvatelli, quien insistió en que buscan construir una “verdadera aldea de montaña” y no una nueva ciudad.

Mientras tanto, el secretario de Turismo, Eric Guzmán, advirtió que Bariloche necesita modernizarse para competir con otros centros turísticos internacionales. “La competencia no duerme”, lanzó, en medio de un debate donde muchos vecinos también expresaron preocupación por el impacto ambiental y urbanístico que podría tener el proyecto en la zona del Catedral.

De ahora en más, el Municipio deberá elaborar el informe técnico final de la audiencia pública incorporando las presentaciones realizadas por los oradores. Posteriormente, el expediente continuará su tratamiento administrativo y político dentro de las áreas competentes del Ejecutivo municipal.