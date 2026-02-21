Con el inicio del ciclo lectivo 2026 previsto para el miércoles 25, el gobierno provincial confirmó cuáles serán las escuelas que abrirán sus puertas en las dos primeras semanas de clases. El gobernador Rolando Figueroa aseguró que se trata de un récord histórico de inauguraciones y reinauguraciones en Neuquén, con siete edificios educativos listos para comenzar el año escolar.

Entre las obras más esperadas se encuentra la inauguración de una nueva escuela primaria en Senillosa, luego de casi cuatro décadas sin construcciones de este tipo. Se trata de la primaria N° 369, ubicada en el barrio Aitue, que permitirá responder al crecimiento sostenido de la matrícula en la localidad.

“Veníamos de no saber cuándo empezaban las clases y en cambio hoy estamos interviniendo casi 700 edificios escolares. Este año vamos a tener el récord absoluto de inauguraciones y remodelaciones parciales (de edificios educativos) en toda la historia de la provincia del Neuquén”, indicó el gobernador Rolando Figueroa.

En Centenario se estrenará el nuevo edificio de la escuela primaria N° 360, con aulas, SUM, biblioteca y espacios recreativos. A su vez, en Caviahue se concretará la reinauguración de la escuela primaria N° 164, tras una profunda reconstrucción y ampliación luego del incendio sufrido en 2024.

Otra de las inauguraciones clave será la nueva escuela primaria del barrio Nehuén Che, en Junín de los Andes, diseñada para cubrir la demanda educativa del sector y barrios aledaños. El edificio contará con aulas comunes, espacios especiales, SUM y áreas administrativas, en una superficie cercana a los 2.000 metros cuadrados.

"Las siete inauguraciones a realizar en las próximas dos semanas ratifican el rumbo que el gobernador Rolando Figueroa le ha dado a su gobierno. Es un esfuerzo compartido por todas las áreas de gobierno, producto de la decisión política de haber ordenado los recursos de la provincia y de invertir esos recursos en los temas que son de interés de los neuquinos y las neuquinas. La Educación es, sin dudas, uno de ellos”, señaló la ministra de Educación, Soledad Martínez.

En Neuquén capital se concretarán tres reinauguraciones: la histórica EPET N° 8, con una renovación integral de sus espacios comunes y gimnasio, y las escuelas primarias N° 101 del barrio Valentina Sur y N° 280, ambas con mejoras estructurales, refacciones generales y nuevos espacios recreativos.

