El Ministerio de Juventud, Deportes y Cultura de Neuquén destacó el exitoso resultado de la convocatoria abierta para autores y editores de Neuquén para participar en la 50ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires (FILBA 2026), uno de los eventos editoriales más importantes de Latinoamérica.

La Secretaría de Cultura informó que el proceso de inscripción tuvo una amplia y exitosa respuesta que superó las expectativas institucionales y evidenció el fuerte interés del sector literario por formar parte de este espacio de alcance internacional.

Como resultado de esta convocatoria, se confirmaron 40 presentaciones entre lanzamientos de libros, charlas temáticas y mesas de debate, con la participación estimada de 115 autores de 14 localidades de Neuquén, que asistirán para integrar la agenda cultural del evento.

En cuanto al sector editorial, participarán 27 editoriales de la Provincia con catálogo propio, marcando un récord en la convocatoria para el sector editorial. De ese total, 23 corresponden a editoriales comerciales e independientes de Villa la Angostura, Aluminé, San Martín de los Andes, Centenario, Neuquén capital y Chos Malal; además de tres librerías populares y un centro editorial municipal.

Además, ya se han enviado a Buenos Aires 1.800 libros que conforman una muestra bibliográfica de 195 títulos representativos. de la producción local.

La presencia de Neuquén en la Feria Internacional del Libro se realizará en un stand conjunto de la Entidad Cultural Patagonia, lo que permitirá la circulación de autores y editores de la provincia, ampliando el acceso a nuevas audiencias y consolidando la identidad regional bajo el concepto "Patagonia, Territorio Literario".

En el portafolio, destacaron el compromiso de la comunidad literaria y editorial, señalando que esta participación también cumple con la Ley 3164/18, que promueve la incorporación y difusión de obras de autores locales en ferias de relevancia nacional e internacional.



