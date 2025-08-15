Día del Niño: cuáles son los regalos más buscados en Neuquén y sus precios

El domingo 17 de agosto se celebra el Día del Niño 2025. Esta fecha representa una ocasión especial para dedicada a honrar a los más pequeños. Las jugueterías y comercios de productos relacionados esperan a agosto para poder aprovechar a vender más.

Prima Multimedios realizó una recorrida por algunos locales para conocer el detalle de los regalos más buscados por los neuquinos. Fueron dos rubros los consultados: juguetes y artículos digitales. Los precios significan un promedio de los objetos más vendidos en las calles de la ciudad. No incluye ventas online.

Juguetes con alta demanda en Neuquén

Los comercios de Neuquén indicaron que, en la previa del Día del Niño, destacan estos artículos con gran nivel de ventas.

Labubu: Figura interactiva inspirada en un personaje japonés, disponible desde $24.900 .

Figura interactiva inspirada en un personaje japonés, disponible desde . Artículos de capibara: Incluyen llaveros, mochilas y peluches de diferentes tamaños, con precios que parten desde $21.900 .

Incluyen llaveros, mochilas y peluches de diferentes tamaños, con precios que parten desde . Hatchimals: Personaje de animación internacional, disponible a partir de $189.900 .

Personaje de animación internacional, disponible a partir de . Licencias de cine: Juguetes de la película Cómo entrenar a tu dragón (desde $105.900 ) y de Stitch (desde $80.000 ).

Juguetes de la película Cómo entrenar a tu dragón (desde ) y de Stitch (desde ). Juego de mesa Basta: Con tendencia mundial en ventas, tiene un valor de $39.900. Actualmente se encuentra agotado en varias tiendas.

Electrónica y artículos digitales

Además de los juguetes, las búsquedas se concentran en productos electrónicos de alta gama: