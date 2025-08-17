Día del Niño: retroceso en las ventas pymes y ticket promedio más bajo

Las ventas de juguetes por el Día del Niño 2025 registraron una caída del 0,3% frente al año pasado, medidas a precios constantes, según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

El informe mostró un impacto limitado de la fecha comercial, que no logró revertir la tendencia de estancamiento que viene marcando agosto. En paralelo, la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) informó una caída más severa del 5,2%, lo que refleja la disparidad de perspectivas sectoriales.

El diagnóstico de CAME: consumo estancado y cautela en las compras

De acuerdo con la entidad, más del 87% de los comercios ofrecieron promociones y planes de financiamiento, aunque esto no alcanzó para generar un repunte.

“El resultado global confirma que la fecha no impulsó de manera significativa el consumo, incluso en un contexto de amplias promociones y facilidades de pago”, destacaron desde la cámara.

El ticket promedio fue de $33.736 frente a $31.987 en 2024, pero descontada la inflación implicó una caída real del 21,1%.

Pese a los descuentos, predominó la búsqueda de regalos más económicos y compras de menor valor. El feriado del viernes 15, el clima frío y la cercanía de otras fechas de promociones nacionales influyeron en la baja afluencia de clientes.

El relevamiento mostró heterogeneidad en los rubros: juguetes y libros tuvieron más movimiento, mientras que en indumentaria y electrónica la demanda fue menor. Cuatro de los cinco rubros relevados mostraron una mejora respecto de 2024 —cuando las ventas habían caído 14,4%—, con la excepción de librerías, que marcaron una baja del 14,5%.

El informe de la CAIJ: retroceso del 5,2% y auge del e-commerce

El reporte de la Cámara del Juguete reflejó un panorama más duro: ventas 5,2% por debajo de 2024.

Las tiendas físicas concentran aún el 76% de las operaciones, pero el comercio electrónico creció 30%, alcanzando el 24% del total, sin lograr compensar la retracción presencial.

El ticket promedio fue de $13.000 en jugueterías de barrio y de $38.000 en grandes cadenas, con un claro predominio de productos importados.

Entre enero y julio, las importaciones de juguetes crecieron 114% en volumen y 84% en valor, hasta 13.752 toneladas. La CAIJ advirtió sobre riesgos de seguridad infantil por la flexibilización de controles y la entrada de productos a valores inferiores a u$s3 por kilo.

“El juego debe ser sin riesgos. La seguridad de la niñez tiene jerarquía constitucional en Argentina”, advirtió el presidente de la cámara, Matías Furió, quien adelantó denuncias contra importadores por documentación falsa.

Los favoritos de este año

Entre las preferencias de 2025 se destacaron los juguetes didácticos, los juegos de mesa, los peluches de capibaras y el coleccionable viral “Labubu”, que agotó stock gracias a su difusión en redes sociales.

La industria nacional, integrada por unas 180 pymes que emplean a más de 8.000 personas, opera al 50% de su capacidad y reclama una reducción de impuestos y costos logísticos para poder competir frente al avance de las importaciones.