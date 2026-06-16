12 cuotas sin interés y reintegros sin tope: la promoción del BPN por el Día del Padre

Con motivo del Día del Padre que se celebra el domingo 21 de junio, el Banco Provincia del Neuquén (BPN) presenta una nueva edición de “Súper Días”, con una propuesta especial pensada para acompañar las compras y celebraciones en toda la Provincia.

La promoción “Semana de Papá” ya está en marcha y se extiende hasta el domingo 21 de junio inclusive en comercios adheridos al Club de Beneficios BPN, que se hayan sumado a la propuesta, ofreciendo alternativas de financiación y descuentos en una amplia variedad de rubros.

Durante este período, quienes realicen sus compras con tarjeta de crédito Confiable podrán acceder a hasta 12 cuotas sin interés y un 10% de descuento sin tope de reintegro, permitiendo maximizar el beneficio en cada compra.

Por su parte, las personas que utilicen tarjetas de crédito Visa y MasterCard emitidas por BPN contarán con la posibilidad de financiar sus consumos en hasta seis cuotas sin interés.

Rubros alcanzados



La propuesta abarca diferentes categorías vinculadas a los regalos y experiencias del Día del Padre, entre ellas indumentaria, calzado, marroquinería, electrónica y computación, artículos deportivos, librerías, perfumería, joyería y regalería, pesca y camping, vinotecas y gastronomía.

Las compras podrán realizarse todos los días durante la vigencia de la promoción, tanto en comercios físicos como a través de BPN Pagos, facilitando el acceso a los beneficios en toda la Provincia.

Desde la entidad destacaron que esta iniciativa forma parte de las acciones que el banco impulsa para incentivar el consumo, fortalecer el comercio local y acompañar a las familias neuquinas en fechas especiales.

Para conocer el listado completo de comercios adheridos y condiciones, se puede consultar el sitio oficial http://www.bpn.com.ar. También, BPN cuenta con su canal de Instagram (https://www.instagram.com/bancoprovincianeuquen), donde se comparten promociones vigentes y novedades de manera permanente.

Y para quienes aún no cuenten con tarjetas del Banco Provincia del Neuquén pueden solicitarlas de forma simple por la web o en sucursales y acceder a todos los beneficios que la entidad ofrece a lo largo del año.





