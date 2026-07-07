La legisladora provincial Lorena Matzen ratificó que la reactivación del Tren del Valle se concretará con plazos definidos y convenios que se firmarán durante julio. “Nos hablan de una reactivación de verdad. El año pasado presentamos cuatro veces varias notas para que se pueda reactivar y terminamos el año sin nada. Solo logramos la reactivación de Neuquén a Cipolletti. Este año la reactivación se viene. Ya tenemos plazos”, afirmó.

Matzen precisó que el traspaso del servicio de Trenes Argentinos a la empresa estatal Tren Patagónico se realizará por etapas y que en 120 días deberá funcionar, al menos hasta General Roca. “Nuestro sueño termina en Chichinales y, por qué no, en Valle Medio. Ahora va a pasar”, sostuvo.

La legisladora advirtió que “no sirve que vuelva el tren con pocos servicios y poca frecuencia, porque Nación nos plantea que no es rentable”. En ese sentido, confirmó que se destinarán tres triplas con aire acondicionado y wifi para que haya más frecuencias. “Un estudiante gasta por tramo 8 mil pesos de Regina solo a Roca. Además, descomprimimos la Ruta 22 que es tan peligrosa”, subrayó.

Según las estimaciones, entre 15 y 20 mil personas se moverán con mayores frecuencias, solo en el tramo Cipolletti-Roca. “Hoy pasa el tren de carga, muchos dicen que si pasa ese puede pasar el tren de pasajeros. Debemos garantizar que circule a 30 o 40 km/h entre las ciudades, sería una buena velocidad”, explicó en Radio Kaos.

Problemas en las vías y obras necesarias

Matzen señaló que uno de los problemas está en Roca, donde el parquizado alrededor de las vías genera inestabilidad en el terreno. Además, en el tramo hacia Chichinales hay durmientes por cambiar y asentamientos poblacionales que requieren intervención. “Lo estamos hablando con la intendenta María Emilia Soria y con todos los jefes municipales. En 120 días la provincia debe poner los trabajos en funcionamiento. Será tiempo para generar capacitaciones y volver a acostumbrarnos a que pasará el tren”, indicó.

Personal y seguridad

En una primera etapa, el servicio contará con banderilleros de la Operadora Ferroviaria Sociedad Anónima. Más adelante se implementarán barreras automáticas en los pasos a nivel. “A fines de julio tendremos otra reunión para contar cómo estamos parados”, adelantó Matzen.