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RECLAMO SALARIAL

Más plata para miles de estatales: Río Negro aumentó un 134% las asignaciones familiares

El acuerdo alcanzado con ATE beneficiará a más de 15.000 trabajadores estatales y comenzará a aplicarse con los haberes de julio. La actualización incluye asignaciones por hijo, discapacidad, prenatal, nacimiento, matrimonio y adopción

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Por Fabian Rossi

Redactor de Mejor Informado en Río Negro.
Martes, 07 de julio de 2026 a las 09:58
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Rodrigo Vicente destacó que el acuerdo suma derechos a los trabajadores

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y el Gobierno de Río Negro alcanzaron un acuerdo que establece un aumento del 134% en las Asignaciones Familiares, medida que beneficiará a más de 15.000 agentes estatales.

El secretario general de ATE Río Negro, Rodrigo Vicente, destacó: “Este entendimiento da respuestas a las necesidades de todos los trabajadores estatales, demandas que expresamos en la última mesa paritaria. Este incremento alcanza un segmento importante de agentes estatales, sumando derechos a los trabajadores”.

Detalle de los nuevos montos:

  • Asignación por Hijo: de $12.000 a $28.080

  • Asignación por Hijo con Discapacidad: de $48.000 a $112.320

  • Asignación Prenatal: de $12.000 a $28.080

  • Asignación por Nacimiento: de $21.160 a $49.514,40

  • Asignación por Matrimonio: de $31.744 a $74.280,96

  • Asignación por Adopción: de $126.960 a $297.086,40

El acuerdo es parte de la negociación paritaria que ATE mantiene con el Ejecutivo provincial y refuerza la estrategia sindical de defender el salario y los derechos de los trabajadores estatales. La medida se suma a otros entendimientos recientes vinculados a la recomposición salarial y la actualización de adicionales, que ya habían sido informados en coberturas anteriores sobre paritarias estatales y acuerdos gremiales.

Weretilneck aseguró que el Gobierno Provincial continuará haciendo el máximo esfuerzo para acompañar a sus trabajadores, incluso en contexto complejo de pérdida de recursos. “Vamos a trabajar siempre para que tenga el reconocimiento que se merecen”, afirmó.

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