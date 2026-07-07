La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y el Gobierno de Río Negro alcanzaron un acuerdo que establece un aumento del 134% en las Asignaciones Familiares, medida que beneficiará a más de 15.000 agentes estatales.

El secretario general de ATE Río Negro, Rodrigo Vicente, destacó: “Este entendimiento da respuestas a las necesidades de todos los trabajadores estatales, demandas que expresamos en la última mesa paritaria. Este incremento alcanza un segmento importante de agentes estatales, sumando derechos a los trabajadores”.

Detalle de los nuevos montos:

Asignación por Hijo : de $12.000 a $28.080

Asignación por Hijo con Discapacidad : de $48.000 a $112.320

Asignación Prenatal : de $12.000 a $28.080

Asignación por Nacimiento : de $21.160 a $49.514,40

Asignación por Matrimonio : de $31.744 a $74.280,96

Asignación por Adopción: de $126.960 a $297.086,40

El acuerdo es parte de la negociación paritaria que ATE mantiene con el Ejecutivo provincial y refuerza la estrategia sindical de defender el salario y los derechos de los trabajadores estatales. La medida se suma a otros entendimientos recientes vinculados a la recomposición salarial y la actualización de adicionales, que ya habían sido informados en coberturas anteriores sobre paritarias estatales y acuerdos gremiales.

Weretilneck aseguró que el Gobierno Provincial continuará haciendo el máximo esfuerzo para acompañar a sus trabajadores, incluso en contexto complejo de pérdida de recursos. “Vamos a trabajar siempre para que tenga el reconocimiento que se merecen”, afirmó.