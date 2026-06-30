Tren del Valle: avanzan convenios para su reactivación en el Alto Valle

La reactivación del Tren del Valle dio un paso importante este lunes en la Legislatura de Río Negro. La Comisión Especial del Tren del Valle recibió al ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, y al presidente del Tren Patagónico, Roberto López, quienes confirmaron que avanzan las negociaciones para que la empresa provincial se haga cargo de la operación del servicio de pasajeros en el Alto Valle.

Durante el encuentro también fueron ratificadas las autoridades de la comisión, que continuará presidida por la legisladora Lorena Matzen (UCR). La dirigente celebró los avances: “Hoy recibimos una noticia muy importante. El Gobierno Provincial nos confirmó que las negociaciones con Ferrosur y SOFSA (Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad Anónima) están avanzadas y que se está trabajando en los convenios que permitirán que el Tren Patagónico asuma la operación del servicio. Es un paso concreto que nos acerca a un objetivo que el Alto Valle espera desde hace muchos años”.

Los funcionarios explicaron que el proceso contempla la recuperación de la infraestructura ferroviaria, la definición de las estaciones, la incorporación de personal, la asignación de formaciones y todas las condiciones de seguridad necesarias para el funcionamiento del tren. Una vez firmados los convenios, la provincia contará con un plazo de 120 días para iniciar las operaciones.

Los integrantes de la comisión especial remarcaron que el Tren del Valle es un proyecto defendido por todos los partidos políticos, y pusieron en valor la decisión del gobernador Alberto Weretilneck de impulsar gestiones concretas para el traspaso al Tren Patagónico. Legisladores como Javier Acevedo, Yolanda Mansilla, Magdalena Odarda y Pedro Dantas realizaron consultas sobre plazos, marco jurídico, inversión necesaria, situación de los trabajadores y frecuencias previstas para los vecinos del Alto Valle.

El ministro Echarren ratificó el compromiso del gobierno provincial y aseguró que el éxito del proyecto demandará un trabajo articulado con municipios, instituciones y la comunidad. También participó del encuentro Bersabé Contreras, representante de la comisión vecinal que promueve la recuperación del servicio, quien valoró los avances y destacó que el tren permitirá mejorar la seguridad vial, reducir costos de traslado y ampliar oportunidades de estudio y trabajo.

Al cierre, Matzen subrayó: “Cada avance nos acerca un poco más a recuperar algo que forma parte de la identidad del Alto Valle. El Tren del Valle no es solamente un medio de transporte: es integración, desarrollo, oportunidades y una herramienta para mejorar la calidad de vida de los vecinos. Después de tantos años de espera, hoy vemos que ese objetivo empieza a tomar forma”.