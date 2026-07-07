El Congreso de UnTER, que se realizó este lunes en Villa Manzano, definió un paro de 48 horas de no inicio de clases luego del receso invernal: 27 y 28 de julio. La resolución incluye acciones de visibilización provinciales y regionales, además de la exigencia de respuestas urgentes al pliego de demandas que el gremio viene planteando desde que asumió la nueva conducción gremial.

En el documento aprobado, la organización sindical sostuvo que “la docencia se organiza ante la falta de respuestas. El Gobierno es el único responsable”. La medida es parte del conflicto que ya tuvo instancias previas de movilización y reclamos por mejoras salariales, infraestructura escolar y condiciones laborales.

La secretaria general de UnTER, Laura Ortiz, remarcó que el año pasado se presentaron en reiteradas oportunidades pedidos de reactivación y soluciones concretas, sin resultados. En este nuevo congreso, se resolvió intensificar la protesta y visibilizar la situación en toda la provincia.

La decisión se vincula con las demandas de recomposición salarial, inversión en infraestructura y garantías de funcionamiento de los servicios escolares, temas que ya habían sido expuestos en anteriores plenarios y movilizaciones.

El gremio responsabilizó directamente al Gobierno provincial por la falta de respuestas y advirtió que la continuidad del conflicto dependerá de la voluntad política de atender los reclamos. Las acciones previstas incluyen marchas, concentraciones y actividades de difusión en distintas localidades del Alto Valle, Valle Medio, Zona Cordillerana y la capital provincial.