122 años de Neuquén Capital: el viaje de 14 días que cambió la historia

El 12 de septiembre de 1904 fue la fecha fundacional y estratégica más trascendente del territorio norpatagónico. Aquella jornada no solo concretó el traslado de la sede administrativa territorial desde la histórica Chos Malal hasta el paraje denominado La Confluencia, sino que sentó las bases institucionales y urbanas de la actual metrópoli del Comahue.

La decisión gubernamental del gobernador Carlos Bouquet Roldán de mudar la capital del territorio enfrentó considerables desafíos logísticos y geográficos. En las semanas previas al traslado, la severa escasez de vehículos de carga y animales generó momentos de gran incertidumbre en la administración local.



Documentos de la época registran los despachos telegráficos remitidos al señor juez de paz Pascual Claro, donde se informaba la extrema dificultad para conseguir carros o mulas en la zona. Existía una notable desconfianza entre los carreteros de General Roca para emprender el largo y riguroso viaje hacia Chos Malal, sumado a la falta de animales aptos en la propia localidad montañosa.

El Dr. Joaquin Víctor González leyendo el discurso inaugural en el salón principal del chalet de la gobernación del Neuquén. Fuente: Revista “Саras y Caretas” del 24 de septiembre de 1904.

Frente a este complejo escenario, la tarea del traslado terrestre encomendada al subcomisario Horacio F. Sautú cobró una dimensión heroica. Sautú inició la marcha desde Chos Malal el 14 de julio de 1904, liderando una voluminosa caravana integrada por carros, coches y aproximadamente 200 caballos y mulas. Siguiendo la traza ancestral conocida como “el camino del indio”, el contingente atravesó los parajes de Cortaderas, Ojo de Agua y Fortín Carranza, para luego bordear desde Añelo la margen izquierda del río Neuquén pasando por Punta de Sierra, Tratayén y El Chañar. La agotadora travesía concluyó en la Estación Limay tras 14 días con sus noches de marcha continua.



Con la llegada paulatina del personal y los equipamientos, el avance institucional fue expedito. El 1 de agosto de 1904, el gobernador interino Sr. Eduardo Talero firmó el decreto que formalizó la toma de posesión del gobernador titular, Sr. Carlos Bouquet Roldán, en el punto oficial designado como capital definitiva. Carlos Casamayor refrendó el acto como secretario interino.

Eduardo Talero.

Posteriormente, completado el traslado del archivo general y del mobiliario gubernamental, el 17 de agosto se promulgó el decreto que dispuso la reapertura formal de las oficinas públicas a partir del 18 de agosto de 1904, fijando el horario de atención al público entre las 13 p.m. y las 17 p.m. Tras dejar instalada la sede, el gobernador Bouquet Roldán viajó a Buenos Aires a coordinar con la comitiva nacional, confirmando mediante telegrama remitido a Talero el 24 de agosto: “Inauguración será el 12. Irá el ministro del Interior y gran comitiva”.

Carlos Bouquet Roldán.

Dato histórico inédito

Frente a la casilla prefabricada de la Gobernación se erigió el monolito fundacional. Durante décadas perduró la tradición popular de que en sus cimientos se había depositado el acta original de la fundación resguardada en una lata de tabaco. En el año 1950, al trasladarse la pirámide para erigir el monumento al General San Martín, el recipiente metálico con el acta fue efectivamente hallado intacto.

El día fijado, la ceremonia de inauguración oficial contó con la distinguida presencia del Señor ministro del Interior de la Nación, el Dr. Joaquín Víctor González, acompañado por una nutrida comitiva que incluyó al gobernador del territorio nacional de Río Negro, Sr. Eugenio Tello (quien por entonces despachaba temporalmente en Choele Choel).

Sr. Pascual Claro Fuente: Libro Neuquen 50 años 1904 - 1954

La firma del acta fundacional se realizó en el edificio sede de la Gobernación, una estructura de madera encargada y prefabricada en agosto de 1904 por la firma John Wright de Buenos Aires.

En el salón principal de este chalet, el doctor Joaquín Víctor González pronunció el discurso inaugural donde fundamentó la potestad del Estado Nacional para fijar la capital regional, destacó la adopción del nombre originario “Neuquén” en homenaje a la tierra y al río fecundador, y expresó el agradecimiento público a los propietarios vecinos que realizaron las donaciones de tierras para el trazado urbano y los inmuebles oficiales, entre los que destacaban la Sociedad Nueva España y Sr. Casimiro Gómez.

El acontecimiento tuvo una considerable resonancia mediática nacional. Fue cubierto exhaustivamente por periódicos de la Capital Federal y por el diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca. Asimismo, la prestigiosa revista Caras y Caretas (específicamente en su edición N° 312, del 24 de septiembre de 1904) publicó un reportaje fotográfico a página entera con imágenes exclusivas obtenidas por sus corresponsales de viajes.

Casimiro Gómez Terrateniente, Propietario de la Soc. Nueva España y Donante de las tierras donde se fundó Neuquén. Fuente: Colección Raone.

A 122 años de aquellos históricos acontecimientos del 12 de septiembre de 1904, la ciudad de Neuquén se establece como un testimonio perpetuo de la visión geopolítica, el esfuerzo pionero y la determinación colectiva que moldearon el destino de las generaciones venideras neuquinas.



