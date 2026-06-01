Alrededor de las 14.50 de este lunes muchos vecinos comenzaron a denunciar cortes de energía en distintos sectores de Neuquén, los cuales no habían sido informados como cortes programados. Algunos incluso manifestaron apagones también en Cipolletti.

A partir de eso, desde CALF habían anunciado que estaba fuera de servicio un nodo troncal de distribución que abastece distintos sectores de la ciudad, afectando el suministro eléctrico en varias zonas. Esto incluyó barrio Belgrano, La Sirena y zona centro, según los primeros testimonios.

Pasados 15 minutos sin luz, la empresa explicó que el servicio ya estaba normalizado y que toda la ciudad ya tenía energía nuevamente.

Según CALF, lo que ocurrió fue que hubo un problema en la Central Alto Valle, perteneciente al sistema de transporte eléctrico y ajena a CALF. Mediante transferencias de carga desde otros puntos de alimentación lograron mantener y normalizar el servicio.

Por otro lado, vecinos de Cipolletti también manifestaron haber tenido problemas con la energía, lo cual estaría relacionado al inconveniente de la Central.