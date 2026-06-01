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La causa del corte

En 15 minutos se normalizó el servicio eléctrico, tras el apagón en la ciudad de Neuquén: lo que dijeron desde CALF

La ciudad estuvo alrededor de 15 minutos sin luz hasta que fue normalizado. El problema se originó en una Central ajena a CALF.

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Por Maite Arana

Licenciada en Comunicación Social. Redactora en Mejor Informado.
Lunes, 01 de junio de 2026 a las 15:34
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Alrededor de las 14.50 de este lunes muchos vecinos comenzaron a denunciar cortes de energía en distintos sectores de Neuquén, los cuales no habían sido informados como cortes programados. Algunos incluso manifestaron apagones también en Cipolletti.

A partir de eso, desde CALF habían anunciado que estaba fuera de servicio un nodo troncal de distribución que abastece distintos sectores de la ciudad, afectando el suministro eléctrico en varias zonas. Esto incluyó barrio Belgrano, La Sirena y zona centro, según los primeros testimonios.

Pasados 15 minutos sin luz, la empresa explicó que el servicio ya estaba normalizado y que toda la ciudad ya tenía energía nuevamente.

Según CALF, lo que ocurrió fue que hubo un problema en la Central Alto Valle, perteneciente al sistema de transporte eléctrico y ajena a CALF. Mediante transferencias de carga desde otros puntos de alimentación lograron mantener y normalizar el servicio.

Por otro lado, vecinos de Cipolletti también manifestaron haber tenido problemas con la energía, lo cual estaría relacionado al inconveniente de la Central.

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