El gobierno de la provincia de Neuquén anunció la continuidad del esquema de subsidios para usuarios residenciales del Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) que no cuentan con gas natural para calefaccionarse durante los meses más fríos del año. La medida regirá entre mayo y agosto de 2026 y contempla bonificaciones de entre el 6% y el 20% sobre el cargo variable de energía eléctrica.

A quiénes apunta la iniciativa

La iniciativa apunta principalmente a familias de localidades del interior neuquino, sectores rurales y barrios donde todavía no llegó la infraestructura de gas, una situación que afecta a miles de hogares en distintas regiones de la provincia.

Según datos oficiales, durante 2025 el beneficio alcanzó a más de 12.400 usuarios residenciales.

Cómo acceder al subsidio del EPEN para calefaccionarse en invierno

El titular del EPEN Mario Moya detalló que el subsidio se aplica exclusivamente a usuarios que no tienen acceso a la red de gas en sus viviendas o en las calles donde residen. “El subsidio se aplica a los clientes que no cuentan con red de gas frente a su casa o en su domicilio, durante los meses de mayo, junio, julio y agosto, que son los meses de invierno”, señaló.

Además, Moya explicó que el mecanismo de identificación se realiza junto a los municipios y comisiones de fomento de toda la provincia de Neuquén. Para eso, cada intendencia debe presentar declaraciones juradas que delimitan los barrios o sectores sin acceso al servicio.

En muchos casos, indicó Moya, los sectores beneficiados ya están definidos y el descuento se incorpora automáticamente en la facturación del EPEN.

El impacto en el interior neuquino y zonas cordilleranas

La medida cobra especial relevancia en localidades cordilleranas y del Norte neuquino, donde las bajas temperaturas generan un fuerte aumento en el consumo eléctrico para calefacción.

Ciudades y pueblos como Andacollo, Chos Malal, Las Ovejas, Villa Pehuenia, Aluminé o sectores de San Martín de los Andes todavía presentan zonas sin cobertura total de gas natural, especialmente en barrios nuevos o áreas periféricas.

También existen sectores de Neuquén capital, Cutral Co, Plaza Huincul y Zapala donde familias continúan dependiendo de artefactos eléctricos o leña para atravesar el invierno.

El beneficio busca amortiguar el impacto económico de las tarifas energéticas en hogares que suelen registrar consumos más elevados durante las olas de frío patagónicas.

Obras de gas y cambios en el padrón de beneficiarios

Desde el EPEN aclararon que el listado de usuarios subsidiados puede modificarse a medida que avanzan las obras de infraestructura de gas en distintas localidades. “Hay barrios que fueron incorporándose a la red de gas, que es justamente lo que el Gobierno provincial viene impulsando. En esos casos, ya no corresponde aplicar el beneficio”, explicó Moya.

Esto implica que algunos sectores dejarán de recibir el descuento una vez concretadas las conexiones domiciliarias, mientras que otros podrán incorporarse si continúan sin acceso al servicio.