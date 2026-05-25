Cipolletti se prepara para vivir una tarde cargada de tradición, folklore y espíritu patrio con los festejos por el 25 de Mayo. La ciudad celebrará el 216° aniversario de la Revolución de Mayo con actividades culturales, música en vivo y un multitudinario Gran Pericón Nacional que promete convertirse en uno de los momentos más emotivos de la jornada.

Las actividades comenzarán a las 15 en la Plazoleta del Bicentenario, ubicada en el derivador de calle Pacheco, donde se realizará el acto protocolar encabezado por autoridades locales y artistas invitados. Allí participará la cantante Lourdes Borghi, habrá palabras alusivas a cargo de Eva Rosa García y presentaciones del Centro Municipal de Danzas y Herencia Criolla.

Además, un grupo de niños de la Casa del Escritor leerá textos vinculados a la fecha patria, en una ceremonia que buscará combinar memoria histórica y participación comunitaria en uno de los aniversarios más importantes para el país.

Pero el gran plato fuerte llegará desde las 16.30 en el parque del Complejo Cultural Cipolletti, donde comenzará el encuentro de música y danzas folklóricas. El momento más esperado será el Gran Pericón Nacional cipoleño, dirigido por la profesora María Inés Epulef, que reunirá a más de 150 parejas bailando al mismo tiempo en homenaje a la Patria.

A las 17.30 subirá al escenario el Gaucho Héctor Pantoja junto a su compañía folklórica. Nacido en Cipolletti, Pantoja desarrolló una extensa trayectoria en el folklore argentino y representó la cultura nacional en distintos países con espectáculos de malambo, boleadoras y música tradicional.

Más tarde será el turno de Rayün, un joven grupo folklórico integrado por adolescentes cipoleños que vienen creciendo dentro de la escena regional. La banda fue finalista del certamen virtual del Festival Nacional de Doma y Folklore de Olavarría 2025 y representará a Río Negro en distintos escenarios del país.

El cierre llegará con la presentación de Samanta Juncos, cantante y compositora reconocida por su recorrido en festivales nacionales y por sus participaciones en el Pre Cosquín. Con una propuesta que mezcla raíz folklórica y sonidos contemporáneos, será una de las voces encargadas de ponerle emoción al final de una jornada que buscará celebrar la identidad, la música y la tradición argentina en pleno corazón de Cipolletti.