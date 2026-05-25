Con un fuerte mensaje político y una defensa explícita del rol del Estado, la intendenta de General Roca, María Emilia Soria, encabezó el acto oficial por el 216° aniversario de la Revolución de Mayo y cuestionó los modelos de ajuste económico durante un discurso cargado de referencias históricas y definiciones sobre el presente del país.

La ceremonia reunió a vecinos, instituciones educativas, fuerzas de seguridad y funcionarios municipales en el tradicional acto protocolar realizado en el centro de la ciudad. Allí se recordó la conformación del Primer Gobierno Patrio de 1810 con el habitual izamiento de la bandera y la participación de abanderados escolares.

Pero el momento más fuerte de la jornada llegó con la intervención de Soria, quien realizó un recorrido histórico desde la Revolución de Mayo hasta la actualidad argentina. La jefa comunal repasó distintos momentos políticos del país, habló de la independencia, los golpes de Estado y destacó la recuperación democrática de 1983 como uno de los hitos centrales de la historia nacional.

En ese contexto, la intendenta planteó una clara confrontación entre “dos modelos de país”. Por un lado, defendió un Estado activo y presente que garantice derechos sociales y acompañe el desarrollo económico. Por el otro, cuestionó las políticas basadas en el ajuste y la reducción de la intervención estatal.

Durante el discurso también hizo una férrea defensa de la salud pública, la educación gratuita y el acceso a medicamentos para jubilados. Además, sostuvo que la industria nacional debe seguir siendo una herramienta clave para generar empleo y fortalecer la economía regional.

“Hay que construir una Argentina con igualdad de oportunidades”, remarcó la mandataria frente a los vecinos y representantes institucionales que participaron del acto patrio. En distintos tramos de su discurso insistió en la necesidad de no perder de vista el pasado para pensar el futuro del país. Sobre el cierre, Soria llamó a dejar de lado las diferencias políticas y pidió construir una “libertad solidaria” basada en la empatía y el trabajo colectivo.