Como parte del ciclo de formaciones específicas para jóvenes emprendedores, la subsecretaría de Juventud organiza una nueva capacitación; esta vez, enfocada en herramientas para fortalecer la seguridad de negocios en el entorno digital.

La propuesta “Protegé tu emprendimiento: prevención de estafas virtuales” será dictada el miércoles 22 de julio, de 9 a 12, en la biblioteca Juan Bautista Alberdi, ubicada en Avenida Argentina 844 de la ciudad capital. Es de acceso gratuito con cupos limitados. La inscripción está disponible en este formulario.

La formación se realiza en articulación con el Banco Provincia del Neuquén (BPN) y la Fundación Tecnología con Propósito, y estará a cargo de Agostina Sánchez, de esa organización. Ofrecerá actividades prácticas a través de ejemplos reales y con herramientas concretas, para identificar las estafas virtuales más frecuentes que afectan a quienes venden productos o servicios, a la vez que impartirá consejos para reconocer intentos de fraude, proteger la información personal y financiera, y adoptar buenas prácticas para realizar cobros, transferencias y operaciones en línea de manera segura.

“Estos espacios de formación acompañan el impulso de nuestros jóvenes en cada etapa de sus propios proyectos de inversión, que va desde la idea de negocio hasta emprendimientos en marcha”, remarcó la subsecretaria de Juventud, Katherina Allende.

Además, sostuvo que “en toda la provincia estamos fortaleciendo un ecosistema emprendedor joven que, con distintas acciones y propuestas, generamos aquellas oportunidades que contribuyen al crecimiento y desarrollo laboral y económico en cada una de las regiones”.

Desarrollo emprendedor

Con el objetivo de brindar una respuesta integral a jóvenes interesados en concretar un proyecto de inversión propio o necesiten potenciarlo, la subsecretaría de Juventud ejecuta, en articulación con distintos organismos, talleres semanales con temáticas variadas vinculadas a emprendedurismo, entre ellas, planificación financiera, fotografía para redes sociales, herramientas de inteligencia artificial para fortalecer proyectos, y estrategias comerciales y habilidades.

Este dispositivo de trabajo inició en mayo y a la fecha ya se dictaron un total de ocho talleres en la capital neuquina, con una participación total de 250 jóvenes emprendedores. Al mismo tiempo, el organismo continúa ofreciendo orientación técnica sobre líneas de créditos “Inclusión Financiera para Juventudes” y “Proyecta Futuro”.