Lunes 24 de Noviembre, Neuquén, Argentina
Crecimiento con apoyo

Más de 240 jóvenes neuquinos ya impulsan sus proyectos con créditos provinciales

El programa combina créditos accesibles, acompañamiento técnico y capacitaciones, con una fuerte impronta regional que busca promover la autonomía económica de las juventudes en toda la provincia.

Por Redacción

Lunes, 24 de noviembre de 2025 a las 12:14
En lo que va del año, 244 jóvenes neuquinos ya accedieron a créditos destinados a impulsar sus ideas y proyectos productivos, a través de las dos líneas de financiamiento que el Gobierno Provincial ofrece para juventudes emprendedoras. Se trata de “Inclusión Financiera para Juventudes y Diversidades” y “Proyecta Futuro”, herramientas diseñadas para acompañar tanto a quienes están dando sus primeros pasos como a quienes buscan consolidar sus emprendimientos.

Ambas propuestas, orientadas a personas de entre 18 y 35 años, combinan asistencia técnica, financiera y capacitación. Participan la subsecretaría de Juventudes —dependiente de la secretaría de Juventudes y Diversidad—, el IADeP como organismo de financiamiento, y el Centro PyME-ADENEU, encargado de brindar formación específica para fortalecer las iniciativas que se presentan.

La línea de “Inclusión Financiera” ofrece hasta cuatro millones de pesos a sola firma, ideal para quienes recién empiezan o desean formalizar una idea de negocio.

“Proyecta Futuro”, en cambio, apunta a emprendimientos con más trayectoria dentro de ARCA y contempla capacitaciones virtuales, con créditos que pueden llegar hasta los 30 millones de pesos. Para la secretaria de Juventudes y Diversidad, Luz Blanco, estos dispositivos “son una apuesta al presente y futuro de nuestros jóvenes”, y representan una política pública que busca estimular la autonomía y el desarrollo regional.

Desde el IADeP, su directora Josefina Codermatz destacó la importancia de facilitar el acceso al crédito para este sector generacional: “Permite que las juventudes se animen a invertir, a aprender sobre gestión financiera y a construir una cultura responsable de devolución”.

Los datos respaldan ese impacto: la línea Juventudes y Diversidades concentró 224 solicitudes —el 93% del total—, con una inversión de 672 millones de pesos; mientras que “Proyecta Futuro” registró 20 solicitudes por un total de 404,2 millones.

El acompañamiento también es territorial. La subsecretaría de Juventudes brinda asistencia personalizada para completar documentación y requisitos, y realiza encuentros regionales que ya pasaron por la Confluencia, Pehuén y Alto Neuquén.

Las localidades con mayor cantidad de solicitudes son Neuquén capital, Plottier, Picún Leufú, Chos Malal y Covunco Abajo. Con estos avances, el programa continúa ampliando oportunidades para que más jóvenes puedan dar impulso real a sus proyectos y construir futuro desde cada rincón de la provincia.

