Como ocurre cada otoño, la Municipalidad de Neuquén dio inicio a las capacitaciones de poda gratuitas y que son obligatorias para cualquier persona que quiera ejercer esta actividad sobre los árboles de vereda de la ciudad.

Este año la convocatoria superó todas las expectativas y en total hubo 270 inscriptos que ya comenzaron las clases en las instalaciones del Concejo Deliberante.

“Este programa anual no solo busca preservar la salud del patrimonio forestal de la capital, sino que ya se consolidó como una herramienta fundamental de salida laboral para quienes buscan especializarse en un oficio con alta demanda durante el invierno”, resumió el director de Espacios Verdes, Julio Poliserpi.

Cómo son los encuentros

Según explicó el director, la capacitación consta de tres encuentros que incluyen una instancia teórica, una práctica y una evaluación final. Al finalizar, los aprobados pasarán a integrar el registro oficial y que luego “cualquier vecino de la ciudad va a poder contratar para podar su árbol en la temporada”, resumió y recordó que la misma comenzó el 2 de mayo y termina el 31 de agosto.

En cuanto a la metodología para podar un árbol de vereda puntualizó que es obligatorio solicitar el acta de autorización de poda antes de realizar cualquier intervención. Este trámite puede gestionarse a través de la página de la Municipalidad en MuniExpress, por teléfono o de forma presencial en las oficinas del Parque Central.

Poliserpi aclaró que, una vez ingresado el pedido, “va un inspector dentro de las 72 horas y le indica al vecino qué es lo que tiene que hacer, si es una poda, una extracción o un corte de raíz. Este asesoramiento técnico asegura que el tratamiento del arbolado sea el adecuado para cada especie y situación particular”.

Finalmente, el funcionario remarcó la libertad que tiene el ciudadano para elegir al personal encargado de las tareas, pero remarcó que esa persona debe ser elegida del registro oficial una vez que el frentista cuenta con el acta de inspección:

“El vecino o vecina puede entrar al listado de podadores y contratar aquel que le convenga más, ya sea por precio o por lo que considere”, concluyó Poliserpi.