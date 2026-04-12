Con la llegada del frío, la Municipalidad de Neuquén, a través del área de Defensa Civil, comenzó a desarrollar charlas y acciones preventivas en distintas comisiones vecinales de la ciudad, enfocadas en el uso seguro de los artefactos de calefacción que pueden emitir monóxido de carbono.

El subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio, destacó que se trata de una propuesta fundamental para prevenir accidentes que también está dirigida a vecinos y vecinas de la capital.

“Generalmente son convocados por sus presidentes o por la institución y reciben esta capacitación, que resulta muy enriquecedora por el intercambio que se genera, ya que algunos se calefaccionan con leña, otros con gas, gas envasado o energía eléctrica”, señaló.

Baggio explicó que durante las capacitaciones se abordan distintos tipos de artefactos, como calefactores, braseros, salamandras, estufas y hornos, es decir, todos aquellos elementos de combustión, ya sea a gas, leña o combustibles líquidos, que pueden emitir monóxido de carbono. “Todos requieren especial atención, ya que presentan cierta complejidad y es fundamental conocer y aplicar sus medidas de seguridad”, indicó.

“La gente ya sabe, por ejemplo, que no se debe utilizar el horno para calefaccionar el hogar. El horno es para cocinar o, en todo caso, para calentar algún objeto, pero no para calefaccionar. También es fundamental verificar que las salidas y tuberías estén desobstruidas y que los ambientes cuenten con ventilación adecuada, acorde al tamaño del artefacto. Ante cualquier duda, es recomendable dejar una ventana entreabierta para permitir la circulación de aire”, remarcó.

Por último, informó que ante cualquier duda o emergencia se puede llamar a la línea 103, así como también a bomberos o policía. Además, recordó que los principales síntomas de intoxicación por monóxido de carbono son mareos, náuseas, palidez en la piel y coloración morada en los labios.

En caso de una posible intoxicación, recomendó actuar de inmediato: “Hay que abrir rápidamente las ventanas, retirar a la persona del área contaminada y comunicarse con los servicios de emergencia”.