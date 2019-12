Fuerte advertencia mapuche por el impacto del fracking

Además de calificar como “cuatro años oscuros” los de la gestión de Mauricio Macri, el vocero de la Confederación Mapuche, Jorge Nahuel, advirtió que “nos sentimos desprotegidos y librados a nuestra suerte” en un contexto de avance de la producción petrolera en Vaca Muerta que mantiene “14 conflictos territoriales abiertos” sin solución política a la vista.

“En el escenario nacional hubo retrocesos en los últimos cuatro años, no pudo avanzar un solo paso la ley de relevamiento territorial, se registraron dos casos tremendos como los de Nahuel y Maldonado; pero a nivel provincial tampoco podemos hacer mucha diferencia, pues no hubo voluntad política del gobierno de (Omar) Gutiérrez para avanzar con el relevamiento territorial”, dijo Nahuel, en declaraciones al programa La Primera Mañana, en AM 550.

“Hay 14 conflictos abiertos, sin resolución política. Son 14 causas judiciales, que no se resuelven con la represión del sistema judicial, sino políticamente”, afirmó Nahuel.

Tras destacar que “tenemos expectativa en que algo cambiará con el gobierno de Alberto Fernández”, el dirigente mapuche expresó que “igual nos preocupa mucho la intención de seguir alentando las políticas extractivas, como ha sucedido recientemente en Mendoza”.

“Si no se pone límites, si no hay control de esas actividades mineras o petroleras, las consecuencias pueden ser irreversibles para el ambiente”, sentenció.

“Los mismos informes de la industria en Vaca Muerta hablan de mil accidentes de distinto grado ocurridos durante el año. Sabemos que la seguridad y el control dependen del nivel de inversión, y que Neuquén no tiene capacidad de controlar esta industria. Recién a esta altura del fracking se empieza a asumir el tema de los sismos. Nos sentimos desprotegidos, librados a nuestra suerte”, dijo Nahuel.