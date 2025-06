Karina Jelinek le reveló a Mirtha Legrand por qué tardó en aceptar la invitación a su programa: “No voy a…”

Desde hace tiempo que Karina Jelinek decidió bajar el perfil, ya que no aparece constantemente en los medios. Sin embargo, aceptó visitar a Mirtha Legrand en su programa. Allí, la conductora la acorraló y le consultó por las vueltas que le dio para aceptar la invitación. Sin titubear, la modelo expuso la razón.

En su reaparición en televisión, Karina Jelinek pasó por la mesa de Mirtha Legrand, por lo que habló sobre su vida actual y fue sometida a las preguntas picantes de la conductora. En este contexto, la Chiqui hizo alusión a lo mucho que le costó conseguir que aceptara ir a su programa.

Como suele ser habitual cuando un famoso se hace rogar, la conductora se lo echa en cara frente a todos para incomodarlo. Si bien esta vez fue mucho más sutil, igual aprovechó para preguntar sobre la razón por la que la estaba esquivando: “Karina, vos no sos muy de ir a la televisión, ¿no? ¿No te gusta?”.

Pese al doble sentido de la pregunta, la modelo y actriz no se percató del palito, por lo que contó que hace tiempo no aparece en los medios: “Voy cuando me siento cómoda. Estoy como muy selectiva. A La Jaula de la Moda (programa que se emite por Ciudad Magazine) voy siempre, es mi segunda casa. Le mando un beso a Coco Fernández y a todo el equipo”.

Sin embargo, Mirtha Legrand se encargó de hacerle notar su molestia por el hecho de que haya tenido que insistirle en varias ocasiones hasta que finalmente aceptó. “Ella se hace rogar”, volvió a tirarle para ver si la hacía reaccionar. Fue allí cuando Karina Jelinek le dio a entender por qué tardó tanto en aceptar visitar su programa.

“¡No! Por favor, para nada. Yo valoro cada invitación y que se acuerden de mí porque es un honor. Para mí es un placer y un honor, pero me encanta ir donde yo me siento cómoda. Dónde no, no.”, lanzó, dando a entender que este sería uno de los sitios que no le ofrece serenidad.

“ Aprendí. No voy a ir a sentarme a un programa y que me pregunten cosas incómodas. Encima pierdo mi tiempo y la paso mal. Aprendí con el tiempo. Sí, soy exclusiva, Mirtha”, marcó para también tirarle un palito a otros programas de chimentos que la convocaron en el último tiempo y a los que no asistió.