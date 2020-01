Hipotecados UVA concentrarán en Neuquén

Las familias que tomaron créditos hipotecarios bajo el sistema UVA reclamarán el jueves a partir de las 20 en el monumento a San Martín, replicando lo que va a ocurrir en las principales ciudades de país.

Los perjudicados por este tipo de préstamo, señalaron que se hace insostenible la situación debido a que "la inflación no cesa y el deterioro en nuestra calidad de vida se acrecienta día a día. Reclamamos que la solución alcance a todos los hipotecados y que no se fijen límites arbitrarios, ya que todos padecemos la indexación de las cuotas y el capital. La vivienda no es un negocio, es un derecho que garantiza la Constitución", dicen en un comunicado.

En Buenos Aires, la concentración será frente al Banco Central de la República Argentina. El reclamo también se hará en Córdoba, Rosario, Tucumán, Misiones, Mar del Plata, Salta, Mendoza, San Luis , Santa Fe y otras ciudades del interior.

La demanda de estas familias es "una atención urgente e integral por parte del gobierno nacional y del Banco Central de la República Argentina en relación a la "problemática UVA".