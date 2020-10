Se esperan 20 mil golondrinas en temporada frutícola

La proximidad de la temporada frutícola y la llegada de trabajadores del norte argentino ya generó encuentros entre las autoridades sanitarias de Río Negro, de Neuquén y de Tucumán para definir los protocolos que se aplicarán con los “golondrinas”.

Esta mañana Ernesto Seguel, el subsecretario de Trabajo de Neuquén aseguró en AM 550 y 24/7 Canal de Noticias que se espera para el mes de noviembre para la cereza a unas 4000 personas, aunque el número puede variar en función de la mano de obra local.

“Venimos trabajando sobre la cuestión de los trabajadores golondrina desde el Consejo Federal del trabajo, en la elaboración de protocolos entre las provincias emisoras y las receptoras. A fines de julio en la comisión de trabajadores migrantes se trabajó conjuntamente con Tucumán, Santiago del Estero y otras provincias lo que es el traslado de los trabajadores. En el ámbito del Alto Valle la relación es un 70/30 respecto a los trabajadores que vienen a Río Negro y a Neuquén”, señaló

“El protocolo que se activó se inicia con el traslado. Por ejemplo, Tucumán contribuye con el pago del transporte. Conjuntamente con las cámaras empresarias y el gremio UATRE se hizo la convocatoria desde las provincias receptoras. Pero previo a subirse al colectivo se verifica que estén las condiciones sanitarias adecuadas de ese transporte. Además, hay que tramitar un permiso especial para atravesar las diferentes jurisdicciones. Es un permiso único que lo otorga la Dirección de Transporte de la Nación y se avisó a las direcciones provinciales para agilizar el traslado seguro de los trabajadores” explicó Seguel.

Agregó que “cada una de las provincias tiene su protocolo para la actividad frutícola. En el caso de Neuquén hay una resolución aprobada por la jefatura de gabinete, Trabajo, Producción y Salud. Entre todos se avanzó con los protocolos que aprobó la autoridad sanitaria”

Estamos hablando de entre 15 mil y 20 mil personas y no sólo de Tucumán, vienen de Corrientes, Santa Fe, Formosa, Salta, Santiago del Estero para toda la temporada de cosecha

Seguel señaló que “lo que se establecen son las condiciones básicas a cumplir en materias de salubridad. Se deben garantizar a los trabajadores los elementos de protección personal, de salubridad y mantener los espacios y las distancias. En la Fruticultura no se deben compartir herramientas y todas las desinfecciones deben ser permanentes con el uso de alcohol en gel y los hábitos que fuimos incorporando desde el mes de marzo”

En tanto, Sebastián Hernández el presidente de la Federación de Productores señaló en Radio La Super de Roca “que estamos trabajando con mucha seriedad. Estamos hablando de entre 15.000 y 20.000 personas y no solo de Tucumán, vienen de Corrientes, Santa Fe, Formosa, Salta, Santiago del Estero para toda la temporada de cosecha. El productor llama a la gente para trabajar. subirán al colectivo, pero con el test rápido para saber si está o no contagiado”

Hernández señaló que “no entrará nadie que no tenga el test negativo. Una vez que ingresen estarán unos 15 días en cuarentena. No podrán salir. Deberán estar aislados. Los productores estamos planteando cumplir, a la gente la necesitamos. Si no viene esta gente la cosecha no se va a levantar”

“Ahora puede pasar que alguien se contagie. Ahí se tiene que hablar con los gobiernos nacional, provincial y municipal. Si se contagia un trabajador se tiene que aislar a los 15 cosechadores. Los tenés que sacar del lugar porque si se contagian todos los demás la cosecha se para y perdés la variedad. Es que no hay un reemplazo de 15 personas”, señaló

“Entonces los municipios deberán tener un lugar para aislar a los trabajadores. Los productores no tenemos un lugar para 15 personas por eso necesitamos la intervención de los municipios”, finalizó Hernández