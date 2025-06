La China Suárez y Mauro Icardi estuvieron en un festival de cine en Ibiza y un detalle enojó a todos

Luego de que la China Suárez acompañara a Mauro Icardi en Turquía durante los partidos de Galatasaray, ahora le tocó al futbolista estar junto a su pareja. Se debe a que la actriz visitó un festival de cine en Ibiza. Lejos de pasar desapercibidos, ambos quedaron en el medio de duras críticas.

Para estar en sintonía, Mauro Icardi se vistió elegante y acompañó a la China Suárez en lo que fueron el Ray of Light Awards (ROLA), un prestigioso festival de cine que se celebra en Ibiza. Allí, posaron para las cámara en una fotos que se viralizaron y generaron una gran polémica en las redes sociales.

Se debe a que la organización de este evento tomó la tajante postura de no vestir el suelo con la clásica alfombra roja. Si bien los invitados pasaban y posaban para las cámaras, en el suelo no estaba el clásico color rojo que ayuda a relucir los distintos looks y fomenta el prestigio del evento.

Al ver a la pareja posando para las cámaras frente a una baldosas clásica de cualquier parte del mundo, en las redes sociales no los perdonaron, ya que salieron a la luz duras críticas y pusieron en duda el prestigio de dicho evento.

“Fondo de olla mal ¿y la alfombra roja?”; “La vereda me destruye. Jajaja”; “En Ibiza tienen las mismas baldosas que en Lanus City”; “La veredita… me muero”, fueron algunos de los comentarios de la gente en las redes sociales para despertar risas sin dejar de criticar y generar polémica por lo que ocurrió.

Sin embargo, la China Suárez no se mostró muy afectada con esto que podría haber sido una polémica mayor. Tanto es así que ignoró los comentario hacia el evento y decidió enfocarse en su pareja, ya que recalcó lo importante que fue su compañía: “Gracias por acompañarme, Mauro Icardi”.

Acto seguido, compartió una gran cantidad de fotos en las que se los pudo ver muy enamorados y posando con elegancia. En medio de éstas imágenes también apareció una de lo que debería haber sido la alfombra roja, pero la actriz la recortó para que no se viera el suelo, por lo que dejó entrever que no quedó muy contenta con la decisión de la organización de desestimar la utilización de este elemento clave.