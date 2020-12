Sin ATP hoteleros afirman que no podrán subsistir

Ante los anuncios de suspensión de la asistencia por parte del Estado al sector privado, la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), afirma que el 95% de los establecimientos hoteleros y gastronómicos difícilmente subsistan si no se los asiste. La caída, en términos de actividad, es hasta 8 veces peor que el resto de las ramas de la economía.

El titular de Asociación Empresaria de Hoteleros y Gastronómicos de Neuquén (AEHGN), Gustavo Ammann, ratificó los términos del pedido de prórroga por 180 días de la Ley de Sostenimiento y Reactivación Productiva de la Actividad Turística Nacional por 180 días. Ante el anuncio de dar por terminados los ATP, "somos un sector que sufrió mucho el freno de la economía y estamos fuertemente endeudados".

"Sin la ayuda del ATP, posiblemente se hubieran perdido el triple de puestos de trabajo en todas las ramas de la industria turística: hotelero-gastronómicos, agencias de viaje, transporte, excursiones, etc. Por otro lado, esos puestos de trabajo perdidos hubieran demandado asistencia estatal de todos modos: AUH, salud pública, ayudas económicas en general". De no continuar los ATP habrá muchos cierres y pérdidas de empleo en el sector, explicó Ammann.

Además, el dirigente neuquino, pidió que haya medidas para limitar el alojamiento informal. "Es inaceptable, y más en este contexto, que haya competencia desleal. Se deben articular medidas para limitarlo porque afecta directamente a las empresas legales que tributan e impactan de lleno en las fuentes laborales y atenta contra la economía general de la provincia".

"No tienen cargas laborales ni tributarias, lo que afecta no solo la continuidad de un sector que está en situación terminal, sino también las arcas de los municipios y provincia porque dejan de percibir los ingresos que una actividad tan dinámica genera. Además es un contrasentido asistir a las empresas formales y al mismo tiempo no tomar medidas ni controlar a los ilegales. Debe haber una política seria para conservar los puestos de trabajo y las empresas que invierten localmente". En esta situación de pandemia no aplican ningún protocolo atentando contra el cuidado que debemos observar para evitar contagios", añadió Ammann

Ammann destacó que si bien se espera que esta temporada estival ayude a recomponer la dinámica de la industria, aclaró que al día de hoy "hay pocas reservas respecto a otros años, lo que complica la ansiada recuperación del sector"