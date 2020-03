Farmacéuticos buscan llevar tranquilidad ante la falta de alcohol en gel

El Cornavirus (COVID-19) provocó la muerte de más de 5 mil personas alrededor del mundo, así lo confirmó pasado el mediodía del viernes la Organización Mundial de la Salud (OMS). China, Italia, España y los Estados Unidos con los países con más casos confirmados.

Los organizamos de salud como los profesionales médicos recomiendan y priorizan el lavado de manos frecuentemente con agua y jabón (en lo posible jabón antiséptico, Pervinox, mucho mejor) y como segunda opción, utilizar alcohol en gel.

Coronavirus: el uso de barbijos solo se recomienda a personas infectadas o que sospechen de estarlo.

Desde la semana pasada, tanto en Neuquén como en el país, no hay alcohol en gel en las farmacias porque los proveedores no están entregando. Claramente, no se busca alarmar a la población ante el faltante de insumos, por lo que recomiendan que el alcohol de litro se puede usar para preparar una solución que se componga de alcohol en un 70% y 30% de agua. El producto se coloca en un rociador y se aplica en la superficie, se deja actuar durante 10 minutos y se retira barriendo el producto, no en forma circular.

Si tuviste contacto con casos confirmados o probables de COVID- 19 y tenés fiebre y uno o más de éstos síntomas: tos, dolor de garganta y dificultad respiratoria realizá una consulta inmediata a un médico o comunicate al 08003331002.