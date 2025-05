Autorizaron la suba en las cuotas de los colegios privados

Los gobiernos de la provincia y de la Ciudad de Buenos Aires autorizaron nuevos aumentos en las cuotas de los colegios privados con subvención estatal, que regirán en junio y julio en ambas jurisdicciones.

La Asociación de Institutos Privados de la Argentina (AIEPA) informó que en territorio bonaerense los aranceles podrán aumentar un 6,5% en junio y un 4,2% en julio, lo que representa una suba total del 11% en el bimestre.

“La última actualización dispuesta por la Dirección General de Escuelas y Cultura provincial había sido del 3% para abril. El porcentaje dispuesto en esta ocasión coincide con la mejora que el gobierno bonaerense adjudicó a los docentes en el marco de la paritaria y que alcanza a los educadores que se desempeñan en el ámbito del sistema privado de enseñanza”, detallaron desde la entidad.

En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se definió un ajuste más moderado: 2% en junio y 2,4% en julio. Ambas cifras quedan por debajo de la inflación nacional de abril, que fue del 2,8%, pero en línea con la suba del 2,3% que midió en esa jurisdicción en el cuarto mes del año.

De esta manera, el aumento acumulado en los dos próximos meses será tendrá tope el 11% en la provincia de Buenos Aires y un 4,4% en la Ciudad de Buenos Aires.

Desde AIEPA remarcaron que el esquema actualizado busca garantizar la continuidad del servicio educativo sin comprometer su nivel. “Este nuevo cuadro tarifario permite mantener –como siempre– la calidad de los servicios educativos que ofrece el segmento de la educación privada. El porcentaje autorizado permite afrontar el pago de los sueldos otorgados oportunamente", afirmó el secretario ejecutivo de la institución, Martín Zurita.

Zurita agregó que los nuevos montos no contemplan los aumentos en servicios y mantenimiento, que también presionan sobre las finanzas del sector. “Las entidades deben hacer un gran esfuerzo, junto a las comunidades educativas para sostener el nivel educativo. No obstante, todos nuestros asociados están comprometidos a no resignar la calidad del servicio educativo”, aseguró.