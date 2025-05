¡Es oficial! Di María pega la vuelta a Rosario Central después de 18 años

Rosario Central dio el golpe del mercado de pases: este jueves anunció oficialmente el regreso de Ángel Di María, quien volverá al club que lo formó luego de 18 años de una carrera consagratoria en Europa.

El acuerdo se cerró verbalmente y su incorporación está prevista para después del Mundial de Clubes, torneo que disputará con Benfica, equipo con el que finalizará su contrato el próximo 30 de junio. Tras quedar en libertad de acción, el extremo izquierdo de 37 años concretará su anhelado retorno al club de sus amores.

La noticia fue confirmada a través de las redes oficiales del club, que también compartió el futbolista en su cuenta de Instagram. “Nuestra historia juntos tiene más páginas por escribir”, fue el mensaje que acompañó el clip, con la frase: “Bienvenido a casa”.

Di María, que cerró su etapa en Portugal entre lágrimas tras perder la liga y la copa local con Benfica, tendrá un último desafío antes de volver: el Mundial de Clubes, donde su equipo debutará frente a Boca Juniors el 16 de junio en Miami.

“Fue mi último partido de campeonato con esta camiseta y estoy orgulloso de haber podido volver a vestirla”, expresó el Fideo tras su despedida en Benfica. La emoción por su retorno a Rosario Central se refleja también en el entorno familiar: su esposa Jorgelina Cardoso compartió un mensaje lleno de ilusión en redes sociales, acompañado por un corazón azul y otro amarillo.

El posteo de su esposa en su cuenta de Instagram.

El retorno del campeón del mundo con la Selección Argentina marca el cierre de un ciclo profesional brillante y el comienzo de otro, lleno de significado emocional. Tal como confirmaron desde su entorno, Di María descartó ofertas millonarias del exterior —incluidas propuestas de Arabia Saudita y el interés de River Plate— para cumplir su promesa: volver al club de sus amores.

“Él nos informó luego del hecho de las amenazas que empezó a correr en duda la posibilidad de venir, que no se sentía seguro”, había explicado Belloso el año pasado, en referencia a los episodios de violencia que habían truncado su llegada en 2023. Finalmente, el deseo pudo más.

Di Maria levantando la "orejona" después de ganarle al Atlético de Madrid en la final de la edición 2013/14.

Ángel Di María ha tenido una trayectoria magnífica en el viejo continente y jugó en los clubes más laureados: C. A. Rosario Central (2005-07) S. L. Benfica (2007-10) Real Madrid C. F. (2010-14) Manchester United F. C. (2014-15) Paris Saint-Germain F. C. (2015-22) Juventus de Turín (2022-23) S. L . Benfica (2023-). Sin embargo, su carrera tiene un capítulo más y quizás el último, nada más y nada menos que en su casa.