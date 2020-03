Llegó caminando a Canadá. ¡Ahora debe volver!

Con 62 años, el nativo de Trelew tuvo que detener su caminata entre Ushuaia y Alaska a causa del cierre de fronteras y el aislamiento al que obliga la pandemia de coronavirus. Martín Echegaray Davies –con muchos familiares en Neuquén- habló en directo desde Fargo, un pueblo estadounidense limítrofe con Canadá, por AM 550 y 24/7 Noticias. Desde allí recordó que su desafío fue unir los puntos extremos del continente “por una cuestión personal, los galeses somos un pueblo lleno de hazañas y viajes. Y un día me pregunté ¿por qué no?, y me fijé este objetivo”.

En diálogo en el programa “Viaje al puerto de la noche”, el caminante patagónico señaló que “arreglo molinos, hago pozos, coloco alambrados” en Chubut, y está acostumbrado “a la vida a la intemperie, en medio del campo”. Por eso “armé un carricatre donde llevo todo lo que necesito, una carpa, un colchón, las cosas para cocinar, las pilchas. Le puse cuatro ruedas de moto y pesa unos 180 kilos”. Además flamean en la parte posterior dos banderas: la argentina y la galesa.

“Los amigos y gente que me ayuda por acá me recomiendan que pegue la vuelta, porque el cierre de las fronteras y esto de la pandemia puede durar mucho tiempo y lo estuve pensando estos días. Lo mejor es pegar la vuelta, qué se le va a hacer, estuve cerca de llegar a Alaska”, contó.

Hasta estos días Echegaray Davies caminó unos 22.600 kilómetros, pasando por todas las capitales de las provincias argentinas y cruzando por Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México y Estados Unidos.

El primer retraso en el viaje lo tuvo al ingresar a Estados Unidos, adonde tuvo demoras para que le otorgaran la visa y debió instalarse en casa de amigos en México: “ahí fue donde me retrasé, porque tenía pensado llegar mucho antes a Canadá y luego a Alaska, para que no me agarrara este frío de 25 grados bajo cero que hacen ahora”.

El chubutense tiene pensado “volver en unos días” a su ciudad “y el carro lo dejaré por acá, por un tiempo, porque estuve averiguando y me sale unos tres mil dólares llevarlo de vuelta a la Argentina. Otra opción que me dieron es mandarlo en barco, que puede ser más barato”.