Perderán beneficios los que violen la cuarentena

El Ministro Jefe de Gabinete Sebastián González, explicó en una entrevista brindada al programa Neuquén País, que conduce el periodista Alejandro López por AM550 y 24/7 Noticias, que el virtual toque de queda anunciado por el Gobernador para los domingos y que comienza a regir a partir de mañana, no tendrá contemplaciones de ningún tipo y sólo podrán circular aquellos exceptuados por el decreto nacional. El que no cumpla con la medida será demorado de inmediato y no se podrá salir ni siquiera para comprar víveres porque todos los comercios permanecerán cerrados. Se aprovechará este escenario para realizar una desinfección exhaustiva en todos los espacios públicos y comerciales de grandes superficies.

El funcionario advirtió también que, aquellos vecinos que violen la cuarentena obligatoria, no van a poder acceder a ningún beneficio de los extraordinarios brindados por el Estado, como bonos y compensaciones especiales por la pandemia o prórrogas para la cancelación de deudas por servicios, porque simplemente están cometiendo un delito.

El periodista aprovechó la oportunidad para consultarle al Ministro sobre el pedido de los productores de Colonia Rural Nueva Esperanza, de alimento para sus animales. Los vecinos están muy preocupados porque con el aislamiento obligatorio, ya no pueden ir a buscar al relleno sanitario, la comida que normalmente pueden rescatar de la basura para dársela a los chanchos. González contestó que por ahora la prioridad fundamental no son los animales, sino la gente, y dio a conocer el detalle de los módulos alimentarios que el Gobierno está entregando a los vecinos que lo necesitan.