Objeción y rechazo a la ampliación de plazos de prisiones preventivas

Ricardo Cancela, Defensor General, envió a la Legislatura provincial las Observaciones del Ministerio Público de la Defensa al proyecto que busca ampliar el plazo máximo de las prisiones preventivas. "No hay obstáculos para realizar juicios, ni audiencias trascendentes; de hecho es lo que sucede y cuentan con el consentimiento de la defensa" subraya el documento, que infiere que no hay fundamentos objetivos para sustentar dicha iniciativa, aún en el marco de la pandemia por Coronavirus.

Cancela destacó que este pronunciamiento institucional del MPD se realiza “fundamentalmente en resguardo del derecho de debido proceso legal y al derecho de defensa en juicio”, garantizados por la Constitución Nacional.

Además, la posición se fundamenta en el Artículo 9º del Código Penal Neuquino, que se refiere a la "Libertad durante el proceso": El imputado tiene derecho a permanecer en libertad durante el proceso. La libertad sólo puede ser restringida en los límites absolutamente indispensables para asegurar los fines del proceso, con los alcances, modos y tiempos reglados en este Código".

El Defensor General además dijo: “Pareciera que se olvida el Ministerio Acusador que hay otras alternativas de medidas cautelares, que la prisión preventiva es la última a aplicar por disposición del legislador, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos constantemente recomienda la utilización de medidas alternativas, y que existe un principio constitucional a respetar (de inocencia, para no confundirse), y hay otros, como el de progresividad, no regresividad y no retroactividad de la ley penal”.

En esta línea argumental, Cancela sintetizó: “La solución a una calamidad como la que estamos padeciendo no se resuelve con represión, mejor es el trabajo y la previsibilidad”. Y agregó: “La certeza a víctimas y testigos no se alcanza extendiendo los plazos sino cumpliendo todos los actos de investigación dentro de los términos legales ya establecidos”.

El titular del MPD expresó, entre otros argumentos: “Estamos frente a un proyecto abstracto de ley para agravamiento de prisiones preventivas por ausencia de actividad fiscal eficaz; (…) si la pandemia durara sine die: ¿ello habilitaría a la prórroga sine die de la prisiones preventivas?”.

Cabe destacar, que en la nota enviada a las autoridades de la Cámara, el Defensor General quedó a disposición de los diputados y diputadas de la Comisión A para explicar y ampliar estas observaciones.

Fuente: Sitio del MPD Neuquén