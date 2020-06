El MPN y el periodismo, desde la fundación al presente

El MPN fue fundado el 4 de junio de 1961, en Zapala, y este jueves celebra, por lo tanto, 59 años. En aquellos años turbulentos (¿más que los actuales, o menos?) el peronismo estaba proscripto, es decir, no era aceptado como partido y no podía competir en las elecciones que cada tanto había, cuando no estaban los militares en el gobierno. Y fue 9 años después, en septiembre de 1970, cuando se inauguró, en la calle Fotheringham 445, un diario, pensado y puesto para alimentar y reproducir la línea política del partido provincial, y que se denominó El Sur Argentino.

Este diario duró hasta 1978. Ese año cerró, agobiado por las carencias económicas y sometido por los vaivenes políticos nacionales. Nació en dictadura, y murió en dictadura. Otro diario se fundó después sobre las ruinas de los talleres del Sur Argentino. Fue en 1986, todavía en la primavera democrática de Raúl Alfonsín. Se llamó El Diario del Neuquén. Duró hasta fines de 1991, porque se fundió, más o menos por las mismas razones. Pero el germen había quedado, y allí mismo, en el mismo edificio, se fundó La Mañana del Sur, que después cambió de marca, llamándose La Mañana Neuquén, y que se publica hasta estos días.

Aquel Sur Argentino, que le permitió tener a Neuquén un diario competitivo y presentar batalla a la hegemonía en la propagación de ideas que tenía el diario Río Negro, de signo radical, bien antiperonista, y defensor a ultranza de los intereses de General Roca en desmedro de los de Neuquén –hablamos, claro, de la década del ’70 del siglo pasado- fue enteramente de la familia Sapag, y su primer director fue Elías Sapag, quien sería después honrado como Senador vitalicio.

El periodismo argentino siempre fue, desde sus inicios en el siglo 19, un periodismo de ideas, político, al servicio de causas buenas y malas. Vale marcar esta confluencia, entre el MPN y el periodismo en Neuquén, pues, desde el comienzo del partido provincial, hasta nuestros días, se ha mantenido una relación muy estrecha entre los pobres intereses comerciales del periodismo y los ricos intereses de la política, y el gran regulador, y también el gran controlador, ha sido este partido.

Desde aquellos principios, con Elías Sapag sentado en el sillón de director, hasta estos días, más indirectos, pero igualmente eficaces.