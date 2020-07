Recuperar Neuquén demandará “entre un año y un año y medio”

La recuperación económica y social en medio de la pandemia será “paulatina, progresiva” y llevará “no menos de un año, año y medio”, dijo este martes el gobernador Omar Gutiérrez, en el contexto de una charla en la que remarcó que tiene una fuerte expectativa en la multisectorial que su gobierno está convocando (el consejo consultivo), mecanismo que -dijo- propondrá como ejemplo en una videoconferencia que tendrá mañana con el presidente Alberto Fernández y el resto de los gobernadores.

El mandatario neuquino aseguró que el aguinaldo se paga en cuotas “no porque queremos, sino porque no podemos” pagarlo de una sola vez. Confirmó que los ingresos del Estado se mantienen al 50 por ciento de lo que eran antes de la pandemia, y manifestó su expectativa de igualmente enfrentar todas las obligaciones, porque “en nuestro ADN (el del MPN) no está el ajuste, sino enfrentar las situaciones, sentarnos a dialogar, ver cómo nos podemos levantar de este golpe imprevisto, histórico”.

Es interesante destacar las previsiones que hace el gobierno hacia el futuro inmediato. Veamos algunas de ellas: