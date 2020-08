Sierra Grande, con el primer caso positivo de coronavirus

Sierra Grande evitó los contagios de coronavirus durante 163 días. Ayer se confirmó el primer caso desde el inicio de la pandemia, en marzo pasado. Inmediatamente se aplicaron los protocolos y se aislaron 50 personas. Así lo confirmó el intendente Renzo Tamburrini. También anunció medidas de restricción muy parecidas a la Fase 1 de la cuarentena, aunque aseguró que no se regresa a esa etapa.

“Sólo podrán abrir los comercios esenciales, de 8 a 20 horas, y los domingos estarán cerrados todos los locales. Además, se prohíben las prácticas deportivas y recreativas porque nos resulta imposible lograr que respeten el distanciamiento en algunas prácticas de deportes y recreación", aclaró.

Señaló que "el principal foco de infección, fuera de las juntadas y las fiestas clandestinas, es el mate. Una conducta tan arraigada hace que el virus se esparza rápidamente".

Tamburrini anunció que también se cerrarán por una semana la biblioteca, las iglesias y los bares. También se restringe el acceso a playas y las obras por esta semana. Los taxis trabajarán hasta las 20 horas con pasajeros y luego con entregas a domicilio.

"Este virus no tiene alitas ni patitas, no se mueve o se transporta solo. Ocupa a los seres humanos para poder vivir o ampliar su recorrido y la única manera para combatirlo es lograr que el virus no se mueva, no vuele, no salte. Nosotros somos el medio que usa para propagarse en la comunidad", remarcó Tamburrini.

Aún no se logró determinar el nexo epidemiológico, pero se decidió de manera preventiva el aislamiento de todos los contactos estrechos del caso positivo, que está con fiebre, pero en buenas condiciones informaron desde el hospital.