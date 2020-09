Nunca le dieron la tarjeta y le cobraban igual: ahora, indemnización

La Cámara Civil de Roca rechazó la apelación de Carta Automática y la condenó a indemnizar con más de medio millón de pesos, a una vecina a la que le cobró gastos de renovación y mantenimiento de una tarjeta de crédito que jamás le hizo llegar.

Fuentes judiciales explicaron que con su proceder, la compañía financiera privó a la clienta de la posibilidad de hacer compras básicas. La usuaria “ha logrado acreditar” tanto el incumplimiento como “la cobranza indebida de gastos y costos de mantenimiento”, sostuvo el Tribunal.

Los jueces encuadraron los incumplimientos en la violación a los deberes de “información”, “trato digno”, “deber de seguridad e intereses económicos” que impone la Ley de Defensa del Consumidor.

Las mismas fuentes dijeron que, en su apelación, la empresa aseguró no haber actuado “de manera despreciable o con indiferencia voluntaria y consciente” respecto de los derechos de su clienta. Y dijo que como no hubo intencionalidad, la sanción no corresponde.

Pero esos dichos fueron rechazados por los camaristas, que dejaron firme la sentencia de un juzgado Civil de Roca que la condenó al pago de 40 mil pesos por daño moral y 500 mil pesos por daño punitivo.

La Cámara convalidó la multa por daño punitivo en función de “la envergadura de la empresa demandada, su capacidad económica y posición en el mercado”, además de la ganancia que puede obtener “con la infracción, en una estimación de la multiplicidad de clientes y operaciones”.