Machista y enojado: más polémica por acoso callejero a María

Hace una semana, desde la redacción de mejorinformado.com, te contamos la historia de María, la médica neuquina que se hartó de la violencia de un conductor y le partió el parabrisas de un piedrazos. "Pensé que me iba a trompear, pero lo sorprendí porque le di un papel con mi número de teléfono y le dije: ́´Si me llamas y me pedís disculpas sinceramente, yo te pago el arreglo del auto´", le dijo al hombre el miércoles pasado en calle Roca, en pleno centro capitalino.

El conductor tiene nombre: Alejandro. Luego de que la historia y su accionar violento trascienda la provincia, le escribió un mensaje de texto a María (no mandó wassapp, no pudimos conocer su rostro). Reconoció su "agresividad a medias" y la trató de violenta a ella:

"Hola Maria, soy Alejandro, el dueño del parabrisas que rompiste la semana pasada", comenzó a escribirle y luego del saludo de la joven, ni lerdo ni perezoso le dijo: "Se hizo muy público lo que sucedió, creo que no era necesario. Admito que me desubique un poco, igualmente vos en vez de reaccionar como una dama, actuaste mas violenta que yo. Estuve mal si, pero siendo médica, por lo que leí, creo que deberías manejarte distinto en la vida...".

María, recién volvía de hacer guardia en el hospital, sin embargo, tal como nos mencionó,

estos mensajes "la encendió" y le respondió: "En vez de reaccionar como una dama... Según vos, ¿qué tendría que haber hecho ? ¿Agachar la cabeza? No querido, soy una dama y tengo los ovarios bien puestos... siendo médica (?)..." Y candela?".

Lejos de pedirle disculpas, justificaba su accionar violento, lo único que él quería es que le arregle el auto: "Fui al taller, y el arreglo me sale 15 mil pesos... Te paso el cbu fijate y sino iremos a la justicia".

La profesional de la salud no se "asustó" con la "amenaza" del hombre de hacer una denuncia en su contra, al contrario... lo mando al psicólogo: "Dale dale pasame el cbu, pero mejor te mando plata para que puedas ir a analizarte y te recomiendo un colega que es ́´todo un caballero´... Ojalá te ayude a recuperarte pronto...".