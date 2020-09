Se contagió el virus el ministro de Deportes, Luis Sánchez

El ministro de Deportes de la provincia de Neuquén, Luis Sánchez, confirmó este jueves por la mañana que, luego de presentar síntomas compatibles con Coronavirus, como fiebre prolongada, se realizó un hisopado cuyo resultado es COVID-19 positivo.

Sánchez informó además que se encuentra aislado, pero bien anímica y fisicamente, al igual que su familia.

El funcionario publicó un comunicado contando como vivió las últimas horas, y agradeciendo al personal del sistema de salud provincial:

"Hola a todos, esto es una de esas cosas que no sabe uno como empezar a contarla. Ayer me realizaron un hisopado porque venia de las ultimas horas con fiebre y quedándome en reposo, el resultado confirmo Covid positivo. Quiero decir lo que todos sabemos pero ahora en primera persona; el virus no descansa; no discrimina, ni sexo, edad, religión, condición social, laboral nada; solo necesita una oportunidad y durante seis meses no la tuvo. Pero ese día llego y acá estamos aislados por dos semanas y enfrentándolo. Me gustaría reconocer a los miles de neuquinos que siempre jugaron en equipo, que bancaron, que fueron responsables, porque de eso se trata, el de al lado cuenta, si un jugador no se esfuerza el equipo se resiente. Saber que es una situación que nos condiciona, nos genera mal humor, no nos permite disfrutar de los afectos; pero nunca perder de vista que la salud no es negociable. Reconocer que se tomaron en esta provincia muchas medidas oportunas y necesarias para garantizar que el sistema de salud no colapse. Agradecer en particular a la familia del deporte que siempre banco y apoyo, haciendo conocer y defendiendo sus intereses pero con madurez y ubicación, a ellos un gran saludo. Por último desde pequeño todos tenemos o queremos tener un héroe que nos identifica y hasta nos proteja; los primeros fueron mis padres; luego cuando se sale de la burbuja de confort del hogar familiar, ve la realidad con otros ojos, hoy quiero reconocer muy especialmente y con orgullo a nuestros héroes a cada integrante del sistema de salud provincial que aun en el limite de las fuerzas no baja los brazos; a ellos les debemos el esfuerzo de hacer nuestra parte, mis respetos y gratitud. y por ultimo, me siento bien en términos físicos y anímicos, mi familia esta bien y eso es un gran tranquilidad. saludos y buena jornada".