Maestra sufrió disfonía y la indemnizan con 1,3 millón

Una docente rionegrina que -si corresponde la expresión- “quedó” con disfonía irreversible, producto del esfuerzo que le demanda su trabajo, será indemnizada con una suma cercana a 1.300.000 pesos.

Así lo dispuso la Cámara del Trabajo y le ordenó a la ART Horizonte Aseguradora de Riesgos del Trabajo, que haga efectivo el pago.

Fuentes judiciales explicaron que la mujer se desempeña como maestra especial de plástica y acredita más de 20 años de antigüedad. “Su cargo le exige un uso permanente de la voz y, según las pericias médicas, sufrió una incapacidad laboral permanente y definitiva del 15%”, explicaron.

En el fallo, uno de los integrantes del Tribunal señaló que resulta “de todo sentido común advertir que, siendo la voz el instrumento de trabajo de un docente, su desgaste por esfuerzo presume la existencia de un daño derivado de la actividad profesional”.

En su presentación judicial, la mujer había expuesto que en 2016 comenzó a sufrir disfonía y advirtió que los problemas en su voz aminoraban durante los fines de semana.

Antes había realizado la correspondiente denuncia por enfermedad profesional en la ART, que por supuesto intentó no pagarle. De hecho, argumentó que la docente no padecía incapacidad laboral alguna y que no correspondían ni la cobertura de prestaciones ni el pago de una indemnización. En fin, ahora tendrá que pagar.