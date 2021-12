En Río Negro impulsan pirotecnia cero

Buscan prohibir por ley el uso de la pirotecnia en la provincia de Río Negro. Varias organizaciones sociales, junto a la Defensora del Pueblo de Río Negro, Adriana Santagati elevaron a la Legislatura la iniciativa.

Una de las organizaciones que participó en la redacción del proyecto es la Fundación Faro Patagonia. Gaston D’angelo es el vicepresidente de la institución y señaló que “ingresó en la Legislatura el proyecto de Pirotecnia Cero. Trabajamos distintas asociaciones y el ministerio de Salud también nos escuchó”.

Explicó que “un perro percibe amplificado de 3 a 7 veces el sonido comparado a como lo recibe el oído humano. Hay un sector amplio de la población autista que tiene hipersensibilidad auditiva. Eso hace que le llegue amplificado el sonido 20 veces. Un estruendo de un petardo le genera una inflamación en el oído interno que le provoca un dolor agudo, intenso hasta que la inflamación desaparece. Y personas autistas describieron ese momento como sensación de muerte. Cuando pasas eso hay conductas autolesivas, desmayos, golpes en la cabeza y pueden agredir a un tercero. Nos parece que es un motivo suficiente como para replantearnos esto de tirar fuegos artificiales para navidad o año nuevo”.

Señaló que “el proyecto de ley no debe vivirse como una pérdida de derecho. No estamos cercenando derechos a disfrutar de los fuegos artificiales. Pero si mi disfrute es una tortura para otro, no sé hasta dónde está bueno. Tendré que buscar otras alternativas que me generen el mismo placer sin lastimar a nadie”.

Indicó que “el proyecto prohíbe la pirotecnia en general. Sólo estará permitida la pirotecnia lumínica para señales de emergencia y se relaciona con lo naval, con bomberos y para rescate de montaña. Se prohíbe incluso para uso del propio estado. La ley establece que se prohibirá la exhibición, la venta, el acopio y el transporte de la pirotecnia en el ejido de Río Negro. Y los municipios tendrían que controlar”.

“No llegamos a que se aplique este año. La pirotecnia ya esta en la provincia. Hay una app que se llama pirotecnia 0 que la trabajamos con algunos municipios como Cipolletti, Fernández Oro, Allen, Cinco Saltos y Roca. La gente podrá denunciar los lugares de venta de pirotecnia de manera que sea de manera ilegal o por internet”, concluyó.