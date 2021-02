El fuego amenaza con llegar a sectores poblados de El Bolsón

Las llamas en la Cuesta del Ternero, en cercanías de El Bolsón no aflojan, y en las últimas horas todos los esfuerzos estuvieron centralizados en contener el fuego y que no avance sobre la zona poblada de la cara oeste del cerro Piltriquitrón. Los especialistas aseguran que el incendio forestal que se inició por un asado mal apagado durará varios días más mientras se mantengan as condiciones metereológicas con temperatura ambiente superior a los 35 grados y muy bajo porcentaje de humedad.

El director de Defensa Civil de la provincia, Adrián Iribarren reconoció que "había hasta 38 grados de temperatura en algunos sectores". Y luego explico en declaraciones a 24/7 Canal de Noticias que el incendio esta dividido en 6 sectores, "el número 2 es el extremo norte del Piltriquitrón, pegado al barrio La Unión y pone en peligro la ladera oeste del cerro. Hoy todo se centró en ese sector. Se logró ir conteniendo el avance de las llamas para que no lleguen al las casas",

El funcionario detalló que en ese sector que se convirtió en el más problemático "el fuego esta muy activo" y se "trata de contener el avance para que no se arrime más a la población. Hoy -por ayer- ante condiciones extremas se lo logró contener. No hay evacuación de personas y durante todo el día estuvieron trabajando 3 aviones y 3 helicópteros hidrantes".

Luego continuó: "En el sector 3 4 5 y6 tienen focos activos, pero el riesgo es menor porque no hay zonas pobladas. Por eso centralizamos la tarea en la zona 2". Y valorizó que después de tantos días de actividad de las llamas, no hay que lamentar víctimas ya que "sólo hubo 4 entradas al hospital por afección en la vista del personal".

"Cuando el fuego se inicio había vientos intensos y el día 25 el fuego avanzó 20 kilómetros. Hubo pérdidas materiales, de casas que estaban expuestas. Muchas se pudieron salvar y sólo dos fueron afectadas por las llamas", detalló para que se tome una correcta dimensión del incendio forestal que se desató hace 13 días por un asado mal apagado.

También valoró el acompañamiento del Ministerio de Ambiente de Nación ante los pedidos realizados ayer por parte del intendente Bruno Pogliano al gobierno de Alberto Fernández: "Se viene trabajando con línea directa Nación, provincia y municipio para que no falten recursos y haya relevo de los brigadistas. Hay gente de Neuquén, de Chubut y de Córdoba. eso nos permite ir dando relevos y si bien los locales son los que están desde el primer momento, no faltan combatientes en ningún sector".

Ayer se incorporó una nueva aeronave y son 3 aviones y 3 helicópteros hidrantes los que trabajan desde las primeras horas del día hasta que se extiende la luz solar. El aporte desde el aire es de suma importancia porque permite enfriar la zona y de esta manera los alrededor de 180 combatientes se pueden aproximar a las llamas para trabajar con palas y otras herramientas manuales.

En tanto que el pedido de mayor asistencia del estado nacional realizado por Pogliano el miercoles no cayó bien en algún área del gobierno de Fernández, y fue el viceministro de Ambiente Sergio Federovisky quien aseguró que el gobierno no se guardó nada y que los faltantes que se puedan apreciar se originan en la ausencia de esos elementos. “No sé si es el caso del Intendente de El Bolsón, pero hay una fantasía de que el Estado nacional tiene recursos ilimitados” y detalló el gobierno desplegó a 101 brigadistas, dos aviones y dos helicópteros.

“En este momento, que después de tantos días de los brigadistas exhaustos tratando de contener el fuego en la zona de Cuesta del Ternero, que se diga que el Estado nacional tiene que enviar refuerzos, me pareció relativamente injusto", enfatizó el funcionario nacional.

Es importante recordar que la Justicia rionegrina imputó a 6 personas de Cipolletti y Fernández Oro quienes están acusados de haber hecho un asado y no haber apagado de manera correcta el fuego, por lo que pocos minutos después las llamas se extendieron por un pinar.