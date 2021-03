El discurso de Carreras "dejó sabor a poco"

Carreras no hizo anuncios importantes, consideró el legislador Juan Martín .

El legislador rionegrino Juan Martin de Juntos señaló esta mañana que “el discurso de la gobernadora Arabela Carreras durante la apertura de sesiones de la Legislatura dejó sabor a poco”.

“Esperaba mucho más. Hizo un repaso que podríamos llamar de microgestión pero no dijo adónde vamos ni se refirió a los temas que preocupan a los rionegrinos. Hay una desconexión de la agenda de los vecinos, producto de esa falta de diálogo que le venimos marcando desde hace tiempo”, señaló

Puso como ejemplos el hecho de que “la gobernadora mencionó que no se perdieron empleos, que no cerraron comercios, que los impuestos son totalmente pagables, que hubo clases… y varias cosas más que no coinciden con la percepción de los vecinos”.

“Al mismo tiempo que estuvo alejada de la agenda de los vecinos, la vi sobreactuando la agenda de la política y del Estado. No se explica cómo en un año de una crisis económica tremenda le parece destacable haber metido 3.000 empleados en la planta permanente por presión gremial”, indicó Martin

Consideró que “no hubo anuncios importantes. Definió como “gran anuncio” la compra de un avión sanitario, que realmente es algo necesario pero que esperemos que no termine como en otras provincias donde es el avión que lleva y trae funcionarios”.

“Me hubiera gustado escucharla hablar del contexto en el que nos está poniendo la pésima gestión de Alberto Fernández y defender a la provincia frente a sus atropellos. Pero fue como si en Río Negro tuviésemos un gobierno kirchnerista”, señaló.

“No dijo nada de los giros discrecionales de fondos que perjudican a Río Negro en beneficio de otras provincias, como Santa Cruz. Tampoco dijo nada de la deuda que fue adquiriendo la provincia a partir de plata que Nación imprime sin respaldo y después les presta a las provincias. Tampoco hubo reclamos por los hospitales modulares que prometieron para la temporada y no llegaron”, señaló

Asimismo, aludió a la “falta de una agenda de trabajo parlamentario. Solamente habló de la modificación de la ley de protección de la infancia y la adolescencia, pero no nos informó qué otros proyectos piensa enviar a la Legislatura”.

“Así y todo, prefiero confiar en que la legislatura trate los proyectos que presentamos, como ficha limpia y boleta única de papel, ayudas para PyMEs y comercios, transparencia en la vacunación, quita de subsidios a usurpadores de tierras y muchos otros”, concluyó Juan Martin