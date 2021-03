Ganó el Quini 6 y tuvieron que buscarlo para avisarle

Por extraño que parezca -o quizá no tanto, pese a la malaria imperante- un vecino de Cutral Co acertó un pozo de más de medio de millón de pesos en el Quini 6, y se enteró varios días más tarde. Tal es así que generó incertidumbre entre quienes tomaron conocimiento del caso.

El medio local Cutral Co al Instante había publicado que el apostador realizó su jugada en la agencia N 293 de Cutral Co y no aparecía por ningún lado, aunque la jugada tenía fecha de vencimiento para el 29 de marzo.

En aquella oportunidad, a mediados del mes en curso, hubo dos ganadores con un premio de 583 mil pesos cada uno, y el agenciero lanzó una campaña para que apareciera el ganador.

Dicho medio contó que el martes el afortunado fue hasta la agencia y contó que había dejado las boletas en el auto y no las había revisado. Cuando se enteró de la campaña y controló la jugada, cayó en la cuenta de que el ganador misterioso no era otro que él.

“Estaba muy contento”, “se le llenaron los ojos de lágrimas”, dijeron en la agencia.