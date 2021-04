La tormenta genera problemas en Neuquén

Cerca de las 21 horas comenzó una intensa lluvia acompañada por fuertes ráfagas de viento y tormenta eléctrica en Neuquén, y en pocos minutos colapsaron calles y casas. Incluso, la guardia de adultos del Castro Rendón se encuentra totalmente inundada, imagen que impacta en medio de la pandemia y del conflicto de salud, ante tantas denuncias de deficiencias en el ámbito laboral.

Hasta el momento, las imágenes muestran calles totalmente anegadas en algunos puntos históricos como Santiago del Estero y Juan B. Justo, la Avda. Olascoaga entre Alcorta y la ruta 22, y los primeros cien metros de Planas. Además, se separó el asfalto en la esquina de Carlos H. Rodríguez y Santiago del Estero.

El meteorólogo Rodolfo Merlino, contó a este medio que “durante la madrugada no lloverá mucho más", pero mañana cerca de las tres de la tarde "deberemos prepararnos para tener un acompañamiento hasta las 21 horas". "Tendremos abundante cantidad de agua, no va a ser pasajero, pero no será con tanta intensidad como hoy”, aseguró.

Martín Giusti, subsecretario de Defensa Civil y Protección Ciudadana, advirtió en diálogo con 24/7 Canal de Noticias: “Lo mejor es no salir, resguardarnos lo más que podamos y tener en cuenta que es una tormenta eléctrica. Hay que limpiar las alcantarillas, desagotes y no meter el agua fluvial a la red de cloacas para que no se sature”.

En este sentido, aseguró que se encuentran “trabajando con Defensa Civil para tener disponibilidad de una ambulancia 4x4 , estamos todos en estado de alerta para que transcurra de la mejor manera la lluvia”.

Ante cualquier urgencia, el teléfono 103 de Defensa Civil está habilitado en toda la provincia. El organismo se mantendrá con guardias para atender necesidades de los vecinos.