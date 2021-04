Cayó granizo en Añelo y El Chañar: cómo sigue el tiempo

Vecinos de San Patricio del Chañar y de Añelo compartieron en sus redes sociales imágenes de la situación meteorológica en ambas localidades. Granizo del tamaño de "un huevo" e incluso de "una pelota de golf" cayeron a partir de las 19 tal como lo había anunciado la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas. Mientras que en Plottier la caída de un rayo dejó fuera de servicio el alimentador N°4 y por ende vecinos de no tienen luz. No hubo registro de personas heridas ni daños materiales.

En tanto que en la ciudad de Neuquén desde las 20 que el cielo amenaza con relámpagos y pasadas las 21 comenzaron a caer las primeras gotas. Rodolfo Merlino de la Estación Meteorológica Cipolletti contó a este medio que "la cantidad de lluvia caída (a las 21.20) es de 3 décimas de milímetros". Además, adelantó que "para el martes se espera un cielo nublado con viento del noreste y lluvias a partir de las 15 con proyección hasta el miércoles a la mañana".

"Se esperan 30mm aunque mayor cantidad para el este del Alto Valle siendo General Roca y Villa Regina los más afectados. También mucha agua para el Valle Medio, Choele Choel y Lamarque" agregó en el comunicado difundido esta noche.

Martín Giusti, subsecretario de Defensa Civil y Protección Ciudadana, advirtió: “Lo mejor es no salir, resguardarnos lo más que podamos y tener en cuenta que es una tormenta eléctrica. Hay que limpiar las alcantarillas, desagotes y no meter el agua fluvial a la red de cloacas para que no se sature”.

En este sentido, aseguró que se encuentran “trabajando con Defensa Civil para tener disponibilidad de una ambulancia 4x4 , estamos todos en estado de alerta para que transcurra de la mejor manera la lluvia”.