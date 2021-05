A Facundo le extirparon el bazo; está estable

Pasaron 24 horas de que Facundo Díaz sea intervenido quirúrgicamente en el Hospital Castro Rendón luego de recibir una fuerte paliza por parte de tres menores en una canchita de fútbol en el Barrio Valentina Sur. "Enfadados" porque perdieron el partido, estos rivales le propinaron patadas y golpes de puño ocasionándole rotura del bazo y hemorragia interna.

Facundo, bien de la operación aunque según le informaron los médicos a la familia, durante la intervención perdió mucha sangre. En la tarde de este lunes el adolescente de 15 años despertó aunque aún no puede comunicarse: "Gracias a Dios Facu se despertó y está un poco mejor", sostuvo Pablo, el tío de Facundo con alivio por la mejoría de su sobrino en diálogo con la redacción de mejorinformado.com.

Asimismo, comentó que los médicos que intervinieron y asistieron a Díaz, se encontraban contentos con la evolución aunque está en observación: "Aún no puede hablar, no se lo permiten hay que esperar hasta mañana por lo menos, pero lo importante es que despertó que era lo que todos queríamos".

Facundo terminó con su bazo extirpado, su rostro totalmente golpeado por esta violencia desmedida que ni la familia ni el barrio comprenden aún. Cabe destacar que luego del ataque, dos tías de la víctima fueron a la casa de la madre de estos hermanos agresores para preguntarle cómo fue la pelea, a lo que ella respondió "que no quería problemas porque los hijos no vivían con ella", y el mayor (de 17 años) se justificó diciendo: "No me medí cuando le estaba pegando".

De un sábado de fútbol a un Hospital

Facundo Díaz tiene 15 años y este sábado fue a jugar a la canchita de su barrio Valentina Sur, como todos los fines de semana, pero en cuestión de minutos todo se convirtió en desgracia y preocupación. Tres hermanos, del equipo contrario (que perdió) también menores, luego del partido le dieron una feroz golpiza que lo dejó en el hospital con hemorragias, rotura del vaso sanguíneo y taquicardia.

"Facu decidió salir a jugar a una cancha del barrio, mi sobrino es un nene que nunca tuvo problemas con nadie, no es muy sociable (no tiene muchos amigos), tiene un problema para hablar (tartamudez) y es más, evitaba salir en su barrio por las juntas que producían estos chicos, al terminar el partido estos tres hermanos lo empezaron a molestar y agredirlo descontroladamente, tanto fueron los golpes que el recibió de estos chicos, (el mayor tiene 17 años) que le produjeron hemorragias internas provocadas por la rotura del vaso sanguíneo y demás heridas superficiales", sostuvo con preocupación Pablo.