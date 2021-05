Lo atacaron luego de un partido, Facundo lucha por su vida

Facundo Díaz tiene 15 años y este sábado fue a jugar a la canchita de su barrio Valentina Sur, como todos los fines de semana, pero en cuestión de minutos todo se convirtió en desgracia y preocupación. Tres hermanos, del equipo contrario (que perdió) también menores, luego del partido le dieron una feroz golpiza que lo dejó en el hospital con hemorragias, rotura del vaso sanguíneo y taquicardia. En las próximas horas será intervenido quirúrgicamente en el Hospital Regional Castro Rendón.

"Facu decidió salir a jugar a una cancha del barrio, mi sobrino es un nene que nunca tuvo problemas con nadie, no es muy sociable (no tiene muchos amigos), tiene un problema para hablar (tartamudez) y es más, evitaba salir en su barrio por las juntas que producían estos chicos, al terminar el partido estos tres hermanos lo empezaron a molestar y agredirlo descontroladamente, tanto fueron los golpes que el recibió de estos chicos, (el mayor tiene 17 años) que le produjeron hemorragias internas provocadas por la rotura del vaso sanguíneo y demás heridas superficiales", sostuvo aún con angustia y preocupación el tío de la víctima, Pablo Quesada, en diálogo con la redacción de mejorinformado.com.

Pablo junto al padre de Facundo lo llevaron al Hospital Heller, unas horas después del ataque, allí estuvo cinco horas internado hasta que alrededor de las 00:30 fue derivado de urgencia al Castro Rendón donde se encuentra hospitalizado en estado reservado.

"Dos de las tías de Facundo fueron a la casa de la madre de estos chicos para preguntarle cómo fue la pelea, a lo que ella respondió ´que no quería problemas porque los hijos no vivían con ella´ y el mayor se justificó diciendo ´No me medí cuando le estaba pegando´", agregó el tío.

La familia de Facundo está en shock por lo sucedido y piden que la Justicia haga algo y que estos adolescentes no vuelvan a atacar a nadie más: "Es indignante la actitud de está madre y la actitud de estos tres hermanos, que no les importo el hecho de que casi matan a mi sobrino por una estupidez, no buscamos justicia por mano propia pero también sabemos que al ser menores la justicia no puede hacer nada y ellos siguen como si nada".

Asimismo, agregó que el escrache lo hicieron público para "advertirles a otros chicos que tengan cuidado para evitar que les pase lo que Facundo hoy está sufriendo".

En la noche de este domingo los médicos que atienden a Díaz, le avisaron a los familiares que su cuadro empeoró y que será operado quirúrgicamente en las próximas horas. La denuncia penal la radicaron desde el nosocomio, ya que un patrullero se acercó al lugar y un efectivo le tomo la declaración al padre de Facundo.



"Sinceramente no sabemos el motivo de tan grande golpiza, aparentemente le pegaron porque perdieron el partido de fútbol, lo cual no se justifica la manera en la que reaccionaron. Que impotencia dios mio", agregó con mucha angustia Pablo, a la espera de que su sobrino salga bien de la operación.