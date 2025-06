“Me cansó”: Yanina Latorre expuso qué piensa de Luis Majul y cómo es trabajar con él

Luis Majul se cruzó al aire con Ángel de Brito para hablar de forma amena, por lo que sorprendió cuando el periodista político intentó chicanear con que Yanina Latorre le tiene más aprecio. Tras plantear esta incógnito, apareció la conductora, quien no dudó a la hora de elegir y dejó muy mal parado a su jefe en la radio.

En un tono de broma y ameno, Luis Majul intentó barajar la posibilidad de que exista una relación más cercana de él con la panelista que con el conductor de LAM. Sin embargo, lo que no se espero fue que Yanina Latorre se tome en serio esta duda que planeó para hacerlo quedar mal adelante de todos.

Al escuchar esto, la panelista de LAM lanzó muy cruel sus críticas sobre el periodista de política: "Por Dios, vomito, me mato, me suicido. No tiene ni punto de comparación, no existe esa pregunta. En algún momento podría haber aceptado la pregunta Lanata y De Brito, pero no Majul”.

Sin embargo, para tratar de no hundirlo demasiado, aclaró que no lo odia, pero no coincide en su postura: “Respeto profesional le tengo, lo .que pasa es que a mí me cansó hacer pases con él y laburar con él, pesadísimo, es muy autoritario, no tiene humor”.

Y ventiló lo que peor le cae de quien es su jefe en El Observador: "Lo que no me gusta de Majul es que cree que el periodismo político es como algo elevado, que nosotros somos inferiores. Pero mi programita es el más escuchado de la radio".

Al considerar que fue cruel a la hora de hablar sobre él, Yanina Latorre cerró tratando de bajar la polémica: "Me encanta trabajar en la radio, me gusta el equipo que tengo y trabajo muy cómoda, pero no lo que no me gusta de Majul es que reniega del periodismo de espectáculos, cuando van los noteros a buscarlo, no da notas".

En esta sintonía, para cerrar, le consultaron si siente que Luis Majul sí tiene un afecto hacia ella más allá de lo profesional y más cercano a una amistad: "Yo creo que me necesita, pero sí, le caigo bien".